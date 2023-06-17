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擠青春痘出事！年輕男子傷口血狂噴 1小時用400張衛生紙勉強止血

香港01／ 謝茜嘉
圖為擠青春痘示意圖，非新聞當事人。圖片來源／ingimage
圖為擠青春痘示意圖，非新聞當事人。圖片來源／ingimage

亂擠青春痘，隨時出事！四川成都有男生與朋友吃飯時覺得臉部有點癢，於是摳掉青春痘，沒料到卻導致血流不止，在1小時內要用400張紙巾才能止血，出血量大到他整張臉都蒼白了！男生以自身經歷告誡大家勿亂擠青春痘，有任何問題應遵從醫生的囑咐去處理。

據《白鹿視頻》報道，該姓瞿的男生日前與朋友吃飯時覺得臉部有點癢，沒太在意就用手一摳，然後朋友突然跟他說臉上流血了。瞿男憶述，起初鮮血只是像一條線一樣往外流，其後中途有段時間像噴射出來一樣，到最後變成一點一點的往外冒出，總之是難以止住。

瞿男說，「發現血止不住之後就有一點恐慌了，我用的面紙一整包大約是400抽的，用了將近1個小時才將血止住，當時流完之後整個臉色都是蒼白的」。

瞿男拍下止血過程，可見到眼下的小傷口不斷冒出鮮血，染紅了整張紙巾，只能不斷擦拭。瞿男以自身經歷告誡大家，無論青春痘是大還是小，「一定不要隨隨便便去摳它」，有任何問題應遵從醫生的囑咐。

不少網友猜測瞿男身體凝血功能可能出了問題，建議應去醫院檢查，「是不是凝血功能不好，還是剛好摳破血管壁了？」、「這凝血有問題吧，流血一個小時，還不去醫院」、「要按壓15分鐘啊，按一會止不住的」、「這要去檢查一下吧，出血量太不正常了」、「血止不住去醫院看，別在這笑嘻嘻拍視頻了」。

另有網友估計被摳破的是血管瘤，「血管瘤，我之前也以為是痘痘擠破了一次，按了半個小時才止住血，後來去醫院激光打掉的」，又認同青春痘不要亂擠，「這邊位置臨近『危險三角』，微小的毛細血管很多，痘痘最好不要擠」。

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文章授權轉載自《香港01》

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