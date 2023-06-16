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因醫生1句話拚了！四肢癱瘓孕婦順利產子 20年後帶帥兒登門感恩

人妻荒山野外車震遭奶奶捉姦 情夫裸下身瘋狂逃竄！身份竟是

香港01／ 撰文：陳進安
姦夫嚇到光屁股狂奔。（影片截圖）
姦夫嚇到光屁股狂奔。（影片截圖）

偷情的女主一直背對鏡頭，默不作聲。（影片截圖）
偷情的女主一直背對鏡頭，默不作聲。（影片截圖）
廣東廣州出現一幕「捉姦在車」，丁女士周三（14日）爆料指，廣東交通職業技術學院一名卓姓幹部插足其兒子婚姻，更疑似與她的兒媳在車上「車震」。二人被當場抓現行，男方最後更是顧不上穿上褲子，光着屁股拔足狂奔，狼狽過程被拍攝下來。

影片顯示，二人衣衫不整，胸罩被脫了放到座椅上，疑似剛剛在車內翻雲覆雨了一番。拍攝者朝男事主喊「卓處長，我們前段時間剛見過一面」，卓男則一邊用手擋鏡頭一邊懇求，「別說了，對誰都沒好處，我們在坐下來談，好不好」。而鏡頭外的男子繼續說道，「沒什麼好談的，等警察來談」。

期間，偷情的女主一直背對鏡頭，默不作聲。而卓男似乎忍受不了眾人的圍堵，竟在褲子都沒穿好的情況下就狂奔逃跑，下半身一覽無遺。在場丁女則怒斥「在荒山野外偷情」、「搞我兒子」等。

據廣東交通職業技術學院信息學院微信公眾號顯示，卓男為學院的一名幹部，丁女士的兒媳與他是同事關係。事後，丁女士向學院以及廣東省教育廳進行了舉報，而卓男亦一度向丁女士兒子道歉，表示自己已被免職，並願意進行賠償，但遭到丁女士一家拒絕。

學院紀委周二（13日）告知丁女士，卓男及其兒媳均受到了相關處分。據指，卓男遭「撤銷黨內職務，行政撤職，七級崗降為八級崗，調整原崗位，啟動師德師風處理程序」。學院紀檢室工作人員姚清照周三表示，該事件已依規依紀處理。

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文章授權轉載自《香港01》

廣東 幹部 婚姻 微信

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