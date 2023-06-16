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大陸女公審計程車司機罵人：香港這麼排外自爆內情 網友不幫：該罵
自通關以來，不少大陸人都在社交平臺小紅書分享遊記，有大陸女子早前就發文批評「香港這麼排外的嗎」，表示由搭車的時被司機罵，以至到酒店辦理入住手續，均感到不被友好對待。惟在網友追問下，女生講述搭車的經過，稱她來港沒有帶現金和銀行卡，坐車前又沒有問清楚付費方式，直至到達目的地方才知道司機不收微信支付寶，更大罵她浪費時間。網友知道內情後，紛紛反指原PO有錯在先，直言「貌似罵的沒毛病啊」、「不罵你罵誰？」。
該名大陸女子今年5月在小紅書以「香港這麼排外的嗎」為題發文，表示她來港後的第一印象就不好，「被計程車司機罵，酒店辦入住也是愛搭不理，還動不動大陸而已滴而已滴，真是一點也不友好，大陸人怎麼了」。她發文公審行程中遇上的人，均對大陸人特別差，有網友就留言追問計程車司機為何會出言責駡。
原PO則回應指，由於她來港前看網上「攻略」，內容稱在香港可以使用微信支付寶，就沒有帶現金，不料連銀行卡也忘記帶，叫計程車前沒有問清楚付費方式，結果到了目的地，司機因沒有微信支付寶無法收取車資，就責怪她浪費時間，怒斥「以為跟你們大陸一樣啊，什麼都不懂你跑出來玩，浪費我賺錢浪費我時間」，司機更稱如沒法付車資只能報警，原PO+只好下車找途人換取港幣付錢，事件才告一段落。
貼文其後引未網友討論，不少人認為計程車司機罵得有道理，留言指「那就是你自己問題，司機沒有包薪制度，你當然在浪費他時間，少賺一百幾十的，對要養家的人說是鉅款，不罵你罵誰？」、「貌似罵的沒毛病啊」、「有些人真是沒花錢都想當大爺，不像話」。
不過，也有部分網友表示香港計程車司機本來就急性子，而且態度差，無關大陸人與否，勸原PO不要太在意，「計程車司機、茶餐廳夥計那些，基本只要是人都會罵的，不用放在心上」、「計程車的大叔們態度是人就X （粗口罵）」。
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文章授權轉載自《香港01》
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