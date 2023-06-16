發現女兒「記仇簿」 爸爸追問原因尷尬了 網友：1筆1劃都是委屈

俗語說：一家人沒有隔夜仇，不過河南鄭州1名女童似乎不是這樣想的！女童暗藏筆記本寫上對父母感到不滿事件，並數度表示「我忍了」，甚至煞有介事地在封面寫上「記仇本」。結果父親意外發現這個小秘密，他看了內容后都表示氣笑了！

河南鄭州有女童暗藏「記仇簿」寫上對父母的不滿，結果被父親意外發現。（「大參考」微博影片截圖）

根據河南廣播電視台民生頻道《大參考》欄目官方微博報導，河南鄭州1名女童在筆記本中記下父母讓她委屈的瞬間，結果卻被父親發現這個「秘密」。

從影片可見，父女並未出現在畫面中，父親指著簿問女兒為何叫把筆記本改名為「記仇本」，而女童則淡然地說「因為我有可多仇了」。隨後，爸爸開始把女童所寫內容讀出，當中包括1天內2度控訴爸爸，「爸爸回家不理我，我忍了」、「爸爸用那樣的語氣跟我說話，我忍了」，翌日她又寫下「媽媽買好吃的，不給留一個，我忍了」。爸爸問女兒寫記仇簿的目的，而她就回應稱「我就記在一個小本上，等這個（本子）記滿的時候，一一還清」。

女童在「記仇簿」寫上對父母感到不滿事件，並數度表示「我忍了」。（「大參考」微博影片截圖）

影片引起媒體關注，也有網友笑指女童「是天蠍座吧」、「我敢斷定是蠍子」。而女童媽媽事後回應指孩子不是蠍子，而是白羊座女孩，因為年紀還少，「她覺得生氣就是仇」，事實上她不恨爸爸媽媽。另外，媽媽表示一家人「相處挺融洽」，經常出去玩，平日也有互相交流，但事件也敲響警鐘，以後會留意孩子情緒、多溝通交流。

有網友認為影片好笑，又指不少人都做過這種事，「這本子好像買薄了」、「記仇本又可以加一條：偷偷摸摸看我筆記本」、「我也有這麼一個小本子」，但有線民就認為父母應留意兒童情緒表達，也要尊重隱私，「最後一句話驚呆我了：一一還清」、「這是小孩子的情緒發洩吧還是注重保護孩子隱私吧」。

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文章授權轉載自《香港01》