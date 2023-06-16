快訊

中職／要打全壘打大賽 江坤宇好吃驚：我沒什麼力量…

如果烏克蘭在戰爭中敗北？澤倫斯基：美國只剩崩潰「2選擇」

國軍醫院再爆貪汙 基隆分院骨科醫師收賄639萬遭收押

發現女兒「記仇簿」 爸爸追問原因尷尬了 網友：1筆1劃都是委屈

香港01／ 撰文：夏洛特
河南鄭州1名女童暗藏筆記本寫上對父母感到不滿事件，並數度表示「我忍了」。（示意圖／Ingimage）
河南鄭州1名女童暗藏筆記本寫上對父母感到不滿事件，並數度表示「我忍了」。（示意圖／Ingimage）

俗語說：一家人沒有隔夜仇，不過河南鄭州1名女童似乎不是這樣想的！女童暗藏筆記本寫上對父母感到不滿事件，並數度表示「我忍了」，甚至煞有介事地在封面寫上「記仇本」。結果父親意外發現這個小秘密，他看了內容后都表示氣笑了！

河南鄭州有女童暗藏「記仇簿」寫上對父母的不滿，結果被父親意外發現。（「大參考」微博影片截圖）
河南鄭州有女童暗藏「記仇簿」寫上對父母的不滿，結果被父親意外發現。（「大參考」微博影片截圖）

根據河南廣播電視台民生頻道《大參考》欄目官方微博報導，河南鄭州1名女童在筆記本中記下父母讓她委屈的瞬間，結果卻被父親發現這個「秘密」。

從影片可見，父女並未出現在畫面中，父親指著簿問女兒為何叫把筆記本改名為「記仇本」，而女童則淡然地說「因為我有可多仇了」。隨後，爸爸開始把女童所寫內容讀出，當中包括1天內2度控訴爸爸，「爸爸回家不理我，我忍了」、「爸爸用那樣的語氣跟我說話，我忍了」，翌日她又寫下「媽媽買好吃的，不給留一個，我忍了」。爸爸問女兒寫記仇簿的目的，而她就回應稱「我就記在一個小本上，等這個（本子）記滿的時候，一一還清」。

女童在「記仇簿」寫上對父母感到不滿事件，並數度表示「我忍了」。（「大參考」微博影片截圖）
女童在「記仇簿」寫上對父母感到不滿事件，並數度表示「我忍了」。（「大參考」微博影片截圖）

影片引起媒體關注，也有網友笑指女童「是天蠍座吧」、「我敢斷定是蠍子」。而女童媽媽事後回應指孩子不是蠍子，而是白羊座女孩，因為年紀還少，「她覺得生氣就是仇」，事實上她不恨爸爸媽媽。另外，媽媽表示一家人「相處挺融洽」，經常出去玩，平日也有互相交流，但事件也敲響警鐘，以後會留意孩子情緒、多溝通交流。

有網友認為影片好笑，又指不少人都做過這種事，「這本子好像買薄了」、「記仇本又可以加一條：偷偷摸摸看我筆記本」、「我也有這麼一個小本子」，但有線民就認為父母應留意兒童情緒表達，也要尊重隱私，「最後一句話驚呆我了：一一還清」、「這是小孩子的情緒發洩吧還是注重保護孩子隱私吧」。

延伸閱讀：

心酸！ 3 歲女不知母病逝見生前婚照開心哭媽媽 1 童心舉動更催淚

女童吵架發脾氣反鎖房內父母報消防強行爆門進內發現誤會一場

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

變態！男扮女裝入大學女澡堂偷拍斷正 驚揭是畢業生藏女生私密照

變態偷拍狂！大陸周三（14日）瘋傳影片，有男子「男扮女裝」進入鄭州大學女澡堂偷拍，結果在更衣室被女學生識破，多名女生將他抓住，要求他刪除偷拍照片，身穿粉紅色睡衣的男子在逃跑時更被扯甩假髮，狼狽萬分。

學生拒讓座被呼「4巴掌」老翁動粗後猝死 家屬還索賠200萬

搭車讓座問題常掀爭議，中國大陸河南鄭州一名老翁坐公車時，要求1名大學生讓座遭到拒絕後，氣憤打大學生4巴掌，大學生並未還手；待大學生下車後，待在車上的老翁突然心臟病發猝死，事後老翁家人竟要求該大學生賠償

女導遊穿緊身褲「形狀全露」挨批色情 網傻眼：就是正常穿著阿

中國大陸遼寧省大連市一名女導遊15日在遊覽車上講解時，因穿著鬆緊棉寬褲疑似是「吃褲」，被質疑是刻意賣弄「色情」來銷售，進而遭民眾拍攝po網檢舉，讓該名女導遊急喊冤。

發現女兒「記仇簿」 爸爸追問原因尷尬了 網友：1筆1劃都是委屈

俗語說：一家人沒有隔夜仇，不過河南鄭州1名女童似乎不是這樣想的！女童暗藏筆記本寫上對父母感到不滿事件，並數度表示「我忍了」，甚至煞有介事地在封面寫上「記仇本」。結果父親意外發現這個小秘密，他看了內容后都表示氣笑了！

大陸女公審計程車司機罵人：香港這麼排外自爆內情 網友不幫：該罵

自通關以來，不少大陸人都在社交平臺小紅書分享遊記，有大陸女子早前就發文批評「香港這麼排外的嗎」，表示由乘打的時被司機罵，以至到酒店辦理入住手續，均感到不被友好對待。惟在網友追問下，女生講述乘打的經過，稱她來港沒有帶現金和銀行卡，坐車前又沒有問清楚付費方式，直至到達目的地方才知道司機不收微信支付寶，更大罵她浪費時間。網友知道內情後，紛紛反指樓主有錯在先，直言「貌似罵的沒毛病啊」、「不罵你罵誰？」。

台女自稱「Taiwanese」遭非洲中菜館老闆呼滾蛋 網友憑一點疑自導自演

作為餐廳的老闆當然希望越多客人光顧越好啦，但日前大陸瘋傳一段一名於非洲津巴布韋開設中餐館的大陸女子表示，自己將一位自稱為「Taiwanese」的台灣客人當場趕走，並指她的餐館只會接待「中國台灣人」，所有稱「Taiwanese的都給我滾蛋」。影片引起大陸網友熱烈討論，但有網友亦因1點懷疑拍攝者為「自導自演」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦