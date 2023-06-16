女導遊穿緊身褲「形狀全露」挨批色情 網傻眼：就是正常穿著阿

中國大陸遼寧省大連市一名女導遊15日在遊覽車上講解時，因穿著鬆緊棉寬褲疑似是「吃褲」，被質疑是刻意賣弄「色情」來銷售，進而遭民眾拍攝po網檢舉，讓該名女導遊急喊冤。

根據陸媒「網易新聞」報導，該名女導遊15日帶團出遊，她當時身穿灰上衣與淺藍色鬆緊棉寬褲，在遊覽車上拿麥克風跟旅客講解注意事項，卻遭人質疑是故意賣弄「色情」來銷售，事後還被人拍攝po網公審。

對此，旅遊公司表示，已連繫拍攝者將影片刪除，另外公司也澄清該名女導遊持有執照，並非不合格導遊，但非正式員工，而是外聘的，事後公司也已對女導遊進行批評教育。

文章曝光，在網路上引起熱烈討論，網友們紛紛替女導遊抱不平，「這個褲子有什麼不妥的嗎？沒有看出來」、「人心髒看什麼都是髒的」、「點開前我以為是某種擦邊穿著，點開後無語至極！這不就是正常穿著嗎」、「人家沒穿露背露肩的，哪裡色情了」、「這不就是今年流行的那種普通冰絲運動褲」。