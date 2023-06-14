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女淫官靠身體上位遭爆收賄 包養10鮮肉別墅和5軍人大玩群P趴

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名貪汙女官不僅到處收賄，還養了十多名小白臉供她玩樂。 示意圖／ingimage
大陸一名貪汙女官不僅到處收賄，還養了十多名小白臉供她玩樂。 示意圖／ingimage

中國大陸一名女貪官朱仁秀不僅貪汙還荒淫無度，以肉體換得上位後，當過不少書記，甚至最高還當到了縣長。變本加厲的她開始收賄、放高利貸，還包養了十多個男禁臠，公開場合說出「玩男人就一定要考慮檔次」，最後她因為被查到共貪汙了人民幣2000多萬元（約新台幣8700萬元），判刑十年六個月。

據《網易》、《看中國》等大陸媒體報導，朱仁秀高中畢業成為公務員後就開始利用自己的身體優勢，對男長官投懷送抱，用這種手段換得連續的升職之路。她當過許多黨委書記，後來還當上了松溪縣的縣長。

不少商人看她有錢有勢，也學會巴結她，送給她許多錢財，而朱仁秀也開始參加各種高檔酒會，和先生一起到處收賄，並放高利貸，利率高達40%。此外，她任職的松溪縣是個貧窮縣，中央每年都會撥發「扶貧基金」，然而她連這種要助人的款項也都放進自己口袋。

後來先生受不了她跟太多高官發生不正當的男女關係，長期糾纏不清於是跟她離婚，之後她就更肆無忌憚地包養起十幾位小白臉，其中有五位還是軍人，除了給他們大量的零用錢外，也常常和男伴在別墅裡開縱慾趴。

朱仁秀在任職期間被查到總共貪了人民幣2000多萬元（約新台幣8700萬元），最終她被撤銷公職和黨籍，也被判了十年六個月有期徒刑，並沒收所有非法所得，另再罰人民幣80萬元（約新台幣348萬元）。

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