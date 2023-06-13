「女星」人肉佔位？盛裝女子站車位前堅持不走 汽車駛近結局曝

車Cam影片顯示，事發時1名身穿粉紅色長裙的女子站在車位前，阻止車輛停泊。（facebook影片截圖）

樓主於facebook群組「香港交通突發報料區正版Part1突發事故資迅谷」發文，留言指「呂小姐，人肉佔位是不對的......」，上傳的車Cam影片顯示事發時1名身穿粉紅色長裙的盛裝女子站在車位前，她不停望向迎面而至的車輛，疑似為正在 趕到現場的車輛「人肉佔位」，而她身旁的男子則來回走動，2人不時交談；正在拍攝車Cam片的汽車起初緩緩駛近車位想停泊，但女子不為所動，也無意退讓，男子後來示意汽車駛走，司機最後也無奈離開。

有網友指「人肉霸位」的盛裝女子，外貌與綽號「長腳蟹」的無綫女藝人呂慧儀相似。（資料圖片）

對於盛裝女子「人肉佔位」，有網友認為相關司機應下車與女子理論，留言稱「你走下去跟他說啊嘛」;而樓主以「呂小姐」形容涉事女子，網友再根據影片畫面，不禁猜測該女子的外貌是否與藝人呂慧儀非常相似。惟相關車Cam片的畫面模糊，難以確認「人肉佔位」女子的身份。呂慧儀過去出席活動時亦多次穿粉紅色衣服，但衣著與片中女子不同。

「人肉佔位」屬犯法，根據《簡易程式治罪條例》4A把，任何人無合法許可權或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5，000元或監禁3個月。

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文章授權轉載自《香港01》