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學校活春宮！學生情侶教室激戰驚見鏡頭直擊 影片瘋傳竟有笑聲

香港01／ 布萊恩／報導
大陸近日瘋傳1段學生情侶於教室內性交影片，只見到一對年輕男女在教室桌上脫衣「愛愛」，不料教室內裝有閉路電視（CCTV）鏡頭，2人的不雅動作被直擊拍下。示意圖／ingimage
大陸近日瘋傳1段學生情侶於教室內性交影片，只見到一對年輕男女在教室桌上脫衣「愛愛」，不料教室內裝有閉路電視（CCTV）鏡頭，2人的不雅動作被直擊拍下。示意圖／ingimage

學校是學習場所，不該做出不雅行為！大陸近日瘋傳1段學生情侶於教室內性交影片，只見到一對年輕男女在教室桌上脫衣「愛愛」，不料教室內裝有閉路電視（CCTV）鏡頭，2人的不雅動作被直擊拍下。當「愛愛」到一半時，男生抬頭驚覺有閉路電視正攝錄，立即告知女方，之後女方躲到桌下，男生則上前移開閉路電視鏡頭，但為時已晚，畫面已被其他學生直擊，網上瘋傳的影片竟然傳出陣陣笑聲，相信是有人邊看邊笑。

綜合媒體報導，事發於5月30日下午近4時，地點在山東煙台黃金職業學院。網上流傳約1分鐘影片，顯示一對學生情侶正在教室內交歡，其中女方全身赤裸趴在學生桌上，男生則脫褲在女方身後有動作，但似乎未能成功，於是拍打女方臀部再調情。

2人調情期間男生抬頭，發現原來教室閉路電視鏡頭正對着他們，大驚下立即低頭告知女方。女方受驚後趕緊躲到桌底，男生則穿好褲子，上前移開閉路電視鏡頭。但為時已晚，當時至少3名男學生看到2人「愛愛」場面，影片中傳來陣陣笑聲。

教室活春宮影片引來網友熱議，批評片中學生行為「世風日下」、「毀三觀」、「教室不是做這種事的！」。

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文章授權轉載自《香港01》

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