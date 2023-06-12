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省電不開冷氣！人妻在家「全裸走動」 尪崩潰喊：椅子都黏黏的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人夫抱怨，夏天家中只會開電風扇，而妻子都會全裸在家走動，有時還會坐在椅子上，分泌物導致座位「黏黏的」，讓他超崩潰。 圖／ingimage
一名人夫抱怨，夏天家中只會開電風扇，而妻子都會全裸在家走動，有時還會坐在椅子上，分泌物導致座位「黏黏的」，讓他超崩潰。 圖／ingimage

天氣逐漸炎熱，不少民眾都會開冷氣消暑，但又擔心電費貴桑桑。近日就有一名香港人夫抱怨，家裡為了省電，夏天只會開電風扇，但妻子卻經常全裸在家中四處走動，有時還會坐在椅子上，分泌物導致座位「黏黏的」，讓他超崩潰，貼文掀起網友熱議。

該名人夫在香港討論區以「老婆好煩，夏天全裸」為題發文表示，夏天家中只會開電風扇，而妻子都會全裸在家走動，並在不同地方坐下，「你知，女人有分泌物，搞得座位都黏答答」，讓他相當崩潰。

原PO進一步提到，就連開窗戶和出門倒垃圾都很不方便，必須事先提醒老婆把衣服穿上，以免被陌生人看到她的裸體。

文章曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言「哪有這麼好的福利啊」、「多留意屋外環境，可能有意外驚喜」、「是住你對面就好啦」、「沒圖沒真相」、「原PO其實想眾籌買台冷氣」。

全裸 老婆 省電 冷氣

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