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女童遭車窗夾頸30秒哭不出聲 女司機後續舉動惹怒網友

香港01／ 撰文／李納德
大陸網傳影片，女童在後座探頭出窗時，女司機照下車關窗。（微博影片截圖）
大陸網傳影片，女童在後座探頭出窗時，女司機照下車關窗。（微博影片截圖）

車窗房夾功能呢？兒童安全座椅呢？大陸日前瘋傳影片，拍到有女司機將車駛入洗車場後便直接下車關窗，卻未為意後座女童正探頭出窗外，女童被恐怖夾頸30秒還發不出聲，頭部更被「閘住」致滿臉通紅。直至有在場人士發現，多人前往拉住車窗，女司機上前處理時，竟然不是降下車窗，而是直接開門令女童連人帶門被扯出，當場腳懸空極危險。女童最終能哭出聲來，但未知傷勢如何。網民質疑該車為何沒防夾功能，而且女司機明顯沒有將女童放在安全座椅上，又鬧爆她第一時間竟然是開門，反而令童更危險，認為如此大意必需嚴懲。

大陸近日瘋傳閉路電視片段，顯示事發於6月7日，有女司機將車駛入洗車場時，在後座的女童正將頭探出車窗外，惟女司機停車後未為意照樣關窗熄匙，結果夾住女童頸項，將小小的頭「閘住」，女童頸部受壓下連聲音都發不出，臉馬上充紅。

大陸網傳影片，女童在後座探頭出窗時，女司機照下車關窗。（微博影片截圖）
大陸網傳影片，女童在後座探頭出窗時，女司機照下車關窗。（微博影片截圖）

女司機從左則下車，仍未為意女童被夾，在場有人後發現驚慄呼叫，女司機竟第一時間上前打開車門，令女童連人帶門被扯出，腳都懸空了。數名男子立即衝出去拉住車窗避免再上升，女司機才趕忙爬到駕駛座把車窗降下。女童被夾足30秒，脫困後才開始能發出喊聲，而且亦能活動，但傷勢情況不明。

影片嚇得網民膽顫心驚，雖然未確定女司機是否女童母親，亦有人推斷她可能是洗車場員工，但狠狠地批評「大人們長點心吧」、「下車前應該先扭頭看下孩子的」、「我小孩坐後面，我都是把後門窗鎖住，只開前面的」，又質疑該車為何沒有防夾功能，更重要的是為何沒用兒童座椅。

雖然片段打了馬賽克，但網民指「肉眼可見孩子的臉色變了」，許多人鬧爆女司機的開門動作，「居然還開門」、「這個媽媽第一時間發現孩子被夾後的神操作居然是拉開車門」、「原本腳還支撐一下，直接懸空阬，在那兒弄了半天都弄不開車窗，不知說啥」。

女司機第一時間先打開車門，然後才去降下車窗。（微博影片截圖）
女司機第一時間先打開車門，然後才去降下車窗。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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