重考15年棄清華夢 廣西35歲「高考釘子戶」：真沒有那個實力

在結束第15次高考後，35歲的廣西「高考釘子戶」唐尚珺終於放棄清華夢，「恐怕就是個夢想，真的沒有那個實力」。

1989年，唐尚珺出生於廣西防城港市上思縣的一個小山村，並從長輩口中得知村莊附近有個老鄉考上清華大學，後來對方發展得很好，還在村內修路。從此，考上清華大學成為唐尚珺的目標。

在過去14年的高考，他曾考上中國政法大學、廈門大學、吉林大學等多所名校；2022年6月底，唐尚珺在填報志願時，曾提到想考入心目中排名前十的學校，除了清華、北大、人大之類的高校，還提到上海交通大學。

2022年，唐尚珺被上海交通大學醫學院護理學院錄取，但最終因專業不合適而選擇放棄。 2023年高考是廣西高考改革後，最後一次分文理科的高考，他決定再為夢想重讀。

6月8日，在結束第15次高考後，唐尚珺有些不自信。談到考上清華大學的可能性，他直言「恐怕就是個夢想，真的沒有那個實力」，並提到自己也認清現實了，不能像以往一樣把整年的時間放在高考上。

唐尚珺覺得，自己的路愈走愈窄，也不知就算讀了大學，以他的年齡能否好好找工作。他坦言，一方面正在考慮自己讀大學的「適用性」；另一方面，他也有考慮讀師範或者大學畢業後從事教師職業，「說不定工作了再繼續我的想法」。

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文章授權轉載自《香港01》