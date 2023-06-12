快訊

私幼餵巴比妥稱是「感冒藥」 食藥署盤點管制藥證駁斥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重考15年棄清華夢 廣西35歲「高考釘子戶」：真沒有那個實力

香港01／ 撰文／林芷瑩
唐尚珺在清華大學門口留影。（紅星新聞）
唐尚珺在清華大學門口留影。（紅星新聞）

在結束第15次高考後，35歲的廣西「高考釘子戶」唐尚珺終於放棄清華夢，「恐怕就是個夢想，真的沒有那個實力」。

1989年，唐尚珺出生於廣西防城港市上思縣的一個小山村，並從長輩口中得知村莊附近有個老鄉考上清華大學，後來對方發展得很好，還在村內修路。從此，考上清華大學成為唐尚珺的目標。

在過去14年的高考，他曾考上中國政法大學、廈門大學、吉林大學等多所名校；2022年6月底，唐尚珺在填報志願時，曾提到想考入心目中排名前十的學校，除了清華、北大、人大之類的高校，還提到上海交通大學。

2022年，唐尚珺被上海交通大學醫學院護理學院錄取，但最終因專業不合適而選擇放棄。 2023年高考是廣西高考改革後，最後一次分文理科的高考，他決定再為夢想重讀。

6月8日，在結束第15次高考後，唐尚珺有些不自信。談到考上清華大學的可能性，他直言「恐怕就是個夢想，真的沒有那個實力」，並提到自己也認清現實了，不能像以往一樣把整年的時間放在高考上。

唐尚珺覺得，自己的路愈走愈窄，也不知就算讀了大學，以他的年齡能否好好找工作。他坦言，一方面正在考慮自己讀大學的「適用性」；另一方面，他也有考慮讀師範或者大學畢業後從事教師職業，「說不定工作了再繼續我的想法」。

延伸閱讀：

大陸九中學名校成立「高中版C9聯盟」成熱話　輿論憂加劇教育不公

14歲廣西初中生獲清華青睞　將本碩博連讀師從國際數學大師丘成桐

文章授權轉載自《香港01》

高考

延伸閱讀

好糾結！他問新生兒戶籍該選「台灣還是上海」 陸網秒選台灣曝2原因

廣西北海持續特大暴雨 緊急疏散逾2,000人

大V譏張桂梅沒教出清華北大 網評： 改變當地女孩命運、意義更大

大陸高考作文題目來了！全國作文乙卷見「習語錄」

相關新聞

美艷小三牽手大陸國企老總引熱議 身上裙子爆紅賣到斷貨

大陸國企、中石油集團旗下子公司總經理胡繼勇日前在成都與小三牽手逛街的影片引發網路熱議，胡繼勇隨即遭免職，美艷小三也被網友...

重考15年棄清華夢 廣西35歲「高考釘子戶」：真沒有那個實力

在結束第15次高考後，35歲的廣西「高考釘子戶」唐尚珺終於放棄清華夢，「恐怕就是個夢想，真的沒有那個實力」。

女童遭車窗夾頸30秒哭不出聲 女司機後續舉動惹怒網友

車窗房夾功能呢？兒童安全座椅呢？大陸日前瘋傳影片，拍到有女司機將車駛入洗車場後便直接下車關窗，卻未為意後座女童正探頭出窗外，女童被恐怖夾頸30秒還發不出聲，頭部更被「閘住」致滿臉通紅。

疑買西瓜不滿意…河南醉漢怒奪刀捅傷自己 倒地後仍大喊：千萬別上當

近日，河南一名醉漢因買西瓜時不滿意所買品種為「沙瓤西瓜」，怒極之下奪攤主的水果刀捅傷自己。

好糾結！他問新生兒戶籍該選「台灣還是上海」 陸網秒選台灣曝2原因

對許多定居海外的台灣人來說，如果家裡有新生兒，都可能面臨到如何選戶籍地的情況，除了要考量工作家庭因素，也得將該地未來的求學就業發展納入考慮，若又涉及敏感的兩岸關係，就會更加煩惱。一名男網友發文表示，自己是台灣人，老婆則有上海戶口...

足賽緊張 武漢、山東球迷動手 圍大巴丟雜物

中超聯賽9日晚第12輪一場焦點戰中，衛冕冠軍武漢三鎮1：1戰平山東泰山。由於兩隊上賽季為聯賽冠軍激烈的競爭，再加上韋世豪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦