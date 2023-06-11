疑買西瓜不滿意…河南醉漢怒奪刀捅傷自己 倒地後仍大喊：千萬別上當

近日，河南一名醉漢因買西瓜時不滿意所買品種為「沙瓤西瓜」，怒極之下奪攤主的水果刀捅傷自己。

網傳影片中，該男子腰部受傷躺在賣西瓜的水果攤旁邊，疑似攤主的白衣男子扶著他。而該男子嘴裏還大喊「千萬別上當，路邊的東西不要買。」

圍觀者稱，該男子喝醉酒後到水果攤買西瓜，攤主切開西瓜後，該男子發現所購西瓜並非想要的「沙瓤西瓜」，情緒激動之下，搶過攤主水果刀捅在腰上。攤主見狀立馬奪刀報警，救護車到達現場將其帶走救治。

因不滿意西瓜捅傷自己，該男子的荒唐行為引發網友熱議，表示「飲酒還是要適量」別因此害己害人釀成悲劇。

網友討論，「這大哥對自己是真狠，希望人沒事，飲酒還是要適量」、「喝酒真誤事，但是自己捅自己的醉人還是第一次見。希望大家無論何時何地都不要貪杯釀悲劇」、「這大哥能成大事，捅自己還不忘呼籲大家別上當！」、「人家辛辛苦苦賣瓜掙不了多少錢，醉鬼搞這一出，肯定會訛錢，還給賣瓜的人造成心理陰影和損失」、「以後攤主再賣瓜，肯定會把刀藏好」。

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文章授權轉載自《香港01》