快訊

2童出現焦慮、易怒反應 幼兒園餵藥案最新檢驗結果出爐

日本地牛翻身！北海道地震規模6.2 最大震度5弱

法網／謝淑薇與王欣瑜搭檔拚女雙冠軍 首盤1：6被對手拿下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好糾結！他問新生兒戶籍該選「台灣還是上海」 陸網秒選台灣曝2原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名長期在上海生活的台灣人詢問，家裡要幫新生兒報戶口，但很糾結不知道要選上海還是台灣戶口。 圖／歐新社資料照
一名長期在上海生活的台灣人詢問，家裡要幫新生兒報戶口，但很糾結不知道要選上海還是台灣戶口。 圖／歐新社資料照

對許多定居海外的台灣人來說，如果家裡有新生兒，都可能面臨到如何選戶籍地的情況，除了要考量工作家庭因素，也得將該地未來的求學就業發展納入考慮，若又涉及敏感的兩岸關係，就會更加煩惱。一名男網友發文表示，自己是台灣人，老婆則有上海戶口，最近小孩快出生了，他陷入糾結到底要為小孩戶口「報台灣還是上海」，並發文詢問網友看法。貼文一出在小紅書上掀起討論，不少大陸網友留言秒選台灣戶口。

原PO在社群平台小紅書發文表示，自己是一名台灣人，老婆有上海戶口，兩人目前在上海定居生活。今年7月家裡即將迎接一名新成員，夫妻倆的寶寶要出生了，但原PO卻為寶寶戶口很煩惱，不知道該報台灣戶口還是上海戶口。

原PO坦言，為了讓孩子能獲得更多的教育資源，他認為報上海戶口比較好，但不考慮買學區房，好像也沒那麼方便，並詢問網友，到底該選台灣戶口還是上海戶口。

該名網友表示，自己是台灣人，太太則有上海戶口。圖／擷自小紅書
該名網友表示，自己是台灣人，太太則有上海戶口。圖／擷自小紅書

貼文曝光後引發討論，不少大陸網友表示會為了高考加分5分台灣護照免簽報台灣戶口，「當然是台灣啊，在大陸高考考研真的巨簡單」、「台灣啊，高考加5分」、「重點是台灣護照免簽170個國家，大陸的拿什麼比」、「當然是台灣啊，光免簽這事不是20年內能超越的，何況各種考試優待，台籍在上海也很方便」、「台灣吧，以後考大陸好大學更有優勢，然後出國旅遊護照也很方便」。

也有大陸網友有不同看法，「在上海生活肯定選上海戶口啊，辦什麼都方便，還有這麼多年才高考，高中才轉成台灣也行」、「看你在哪裡生活吧，在哪裡生活就報哪裡囉，總歸方便的」、「恩...我不覺得台灣戶籍有什麼優勢」、「台灣籍雖然考清華北大很容易，但屬於留考，跟高考考上的不是一個含金量的」。

上海 高考 護照 台灣人 免簽 出國旅遊 小紅書 戶籍 新生兒

相關新聞

航班救人延誤 男機上大鬧 全機怒喊「滾下去」

近日一架廣東飛往上海的航班，因為天氣因素延誤兩個半小時，後來又有乘客身體不適下機，導致時間又延後，結果一名男乘客在飛機上...

好糾結！他問新生兒戶籍該選「台灣還是上海」 陸網秒選台灣曝2原因

對許多定居海外的台灣人來說，如果家裡有新生兒，都可能面臨到如何選戶籍地的情況，除了要考量工作家庭因素，也得將該地未來的求學就業發展納入考慮，若又涉及敏感的兩岸關係，就會更加煩惱。一名男網友發文表示，自己是台灣人，老婆則有上海戶口...

足賽緊張 武漢、山東球迷動手 圍大巴丟雜物

中超聯賽9日晚第12輪一場焦點戰中，衛冕冠軍武漢三鎮1：1戰平山東泰山。由於兩隊上賽季為聯賽冠軍激烈的競爭，再加上韋世豪...

「爸姓江、媽姓胡」替子取名用這2字 兒嘆：名字太大壓不住

父母為孩子改名真的要審慎，否則將會鬧出笑話。大陸有網友較早前分享其身份證，指他父親姓江，母親姓胡，而他還在母胎時，父親便喜歡玩手機遊戲《傳奇》，所以便將他改名為「江胡傳奇」。他成長路上一直都會因為特殊姓名而引來關注，更曾被老師誤會他用網名在弄虛作假，故決定大學畢業後便會改名，亦勸喻其他家長，為孩子改名要審慎，「取名字這件事還是要深思熟慮一下，不能圖一時之快」，不然將會給孩子帶來痛苦。

失明熟客買一盒兩樣菜自助餐盒吃兩餐 餐廳員工暗做1舉動獲網友大讚

視障人士在生活上有諸多不便，有兩樣菜飯盒餐廳員工日前發文，表示店內有名熟客是失明人士，買1盒飯要吃兩餐，故包括原PO在內的員工們特意對其多加照顧，每次都會私下盛更多餸菜給對方，希望對方能吃得飽。 該

19歲方姓男取「1名」！生日蛋糕有10年都被寫錯 他無奈曬證件

每個人慶祝生日的方式都不同，有人習慣送自己一份具有紀念意義的禮物，也有人喜歡替自己訂一個獨一無二的生日蛋糕。不過，中國大陸一名男子卻拍影片表示，自己的生日蛋糕常常被寫錯名字，明明是「方帥博」卻變成「方師傅」，讓他感到相當無奈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦