好糾結！他問新生兒戶籍該選「台灣還是上海」 陸網秒選台灣曝2原因

對許多定居海外的台灣人來說，如果家裡有新生兒，都可能面臨到如何選戶籍地的情況，除了要考量工作家庭因素，也得將該地未來的求學就業發展納入考慮，若又涉及敏感的兩岸關係，就會更加煩惱。一名男網友發文表示，自己是台灣人，老婆則有上海戶口，最近小孩快出生了，他陷入糾結到底要為小孩戶口「報台灣還是上海」，並發文詢問網友看法。貼文一出在小紅書上掀起討論，不少大陸網友留言秒選台灣戶口。

原PO在社群平台小紅書發文表示，自己是一名台灣人，老婆有上海戶口，兩人目前在上海定居生活。今年7月家裡即將迎接一名新成員，夫妻倆的寶寶要出生了，但原PO卻為寶寶戶口很煩惱，不知道該報台灣戶口還是上海戶口。

原PO坦言，為了讓孩子能獲得更多的教育資源，他認為報上海戶口比較好，但不考慮買學區房，好像也沒那麼方便，並詢問網友，到底該選台灣戶口還是上海戶口。

該名網友表示，自己是台灣人，太太則有上海戶口。圖／擷自小紅書

貼文曝光後引發討論，不少大陸網友表示會為了高考加分5分和台灣護照免簽報台灣戶口，「當然是台灣啊，在大陸高考考研真的巨簡單」、「台灣啊，高考加5分」、「重點是台灣護照免簽170個國家，大陸的拿什麼比」、「當然是台灣啊，光免簽這事不是20年內能超越的，何況各種考試優待，台籍在上海也很方便」、「台灣吧，以後考大陸好大學更有優勢，然後出國旅遊護照也很方便」。

也有大陸網友有不同看法，「在上海生活肯定選上海戶口啊，辦什麼都方便，還有這麼多年才高考，高中才轉成台灣也行」、「看你在哪裡生活吧，在哪裡生活就報哪裡囉，總歸方便的」、「恩...我不覺得台灣戶籍有什麼優勢」、「台灣籍雖然考清華北大很容易，但屬於留考，跟高考考上的不是一個含金量的」。