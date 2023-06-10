快訊

北市鹹粥店槍案「3關鍵」指向情殺 警局長坐鎮緝凶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

養兒17年驗DNA發現非親生！慈父離婚後仍決定供讀大學 下場悲慘

香港01／ 撰文：李納德
重慶市法院日前公布一宗家事案件判決，當地黃姓男子1991年結婚後和妻子劉女誕下獨生子，劉女揚言兒子不是他的骨肉，但他一樣供養兒子至大學畢業，殊不知兒子一找到工作後突然消失，和黃男劉女斷絕聯絡。示意圖。圖片來源／ingimage
重慶市法院日前公布一宗家事案件判決，當地黃姓男子1991年結婚後和妻子劉女誕下獨生子，劉女揚言兒子不是他的骨肉，但他一樣供養兒子至大學畢業，殊不知兒子一找到工作後突然消失，和黃男劉女斷絕聯絡。示意圖。圖片來源／ingimage

視如己出未有換來好下場！重慶市法院日前公布一宗家事案件判決，當地黃姓男子1991年結婚後和妻子劉女誕下獨生子，至2002年兩人離婚兒子由黃男撫養，但劉女揚言兒子不是他的骨肉。黃男半信半疑下，在兒子17歲時去做DNA親子鑑定，驚覺兒子的確不是親生，但他一樣供養兒子至大學畢業，殊不知兒子一找到工作後突然消失，和黃男劉女斷絕聯絡，黃男其後同時患上尿毒、腎衰竭等重病，迫不得已向前妻提告，追討多年撫養費及精神撫養金，案件判決日前出爐。

大陸媒體報導，重慶市南岸區人民法院發布涉未成年人家事審判案例，案件中人全為化名。案情指，黃男1991年和劉女結婚，同年9月，兒子黃某某出生，至2002年9月，兩人感情破裂決定離婚，協議兒子由黃男撫養、承擔一切費用，雙方「無債權債務」。兩人離異後，仍多次因兒子教育問題出現分歧，劉女多次在吵架過程中，透露兒子不是黃男親骨肉。

至2008年，黃男在前妻多次「提醒」下，終於決定帶當時17歲兒子到重慶市人口和計劃生育科學技術研究院，進行DNA親子鑑定，結果發現兩人真的不是父子。黃男知情後大感驚震，惟從小養育兒子長大，始終有感情，而且兒子還在求學，沒有任何經濟來源，決定繼續供養，支付生活費及學費等，直至兒子大學畢業。

可是等到兒子大學畢業，一找到工作突然消失，不辭而別也沒有聯絡黃男，更沒有聯繫生母劉女。黃男後來患上尿毒症、腎衰竭等重病，經濟出現困難，他無奈決定將前妻告上法庭，要求退回養育費、醫療費、醫藥費及精神損害賠償等，合共19.9萬人民幣（約86萬新台幣）。

案件6月2日審理，法官認為被告劉女違反夫妻間忠誠義務，還隱瞞黃某某非黃男親生事實，離婚後亦未盡撫養義務。被告理應自行承擔養育費用，並有責任和義務照顧，卻將之轉嫁到沒有血緣關係且不知情的黃男身上，凡此種種都侵害了黃男人格權利和財產權。考慮各項因素，法官判劉女應賠償合理費用共169,116元人民幣（約73萬新台幣），及精神損害賠償3萬元人民幣（約12.9萬新台幣）。

案件令網民心酸，「太慘烈了」，批評失去蹤影的兒子行為不妥，「這孩子是他X的沒良心，以後誰要是嫁了誰倒楣」、「養兒不防老」、「慈善父親，蛇蠍兒子」。不少人覺得黃男要求的賠償太少，多年來的心力和錢一定不止這數目，「要得太少了，還有精神損失費」、「雖然善良是一個好詞，但是太善良也會傷害自己！」。

延伸閱讀：

戴綠帽！父驗DNA證實么兒非親生揭妻出軌 報復後驚覺做錯結局大逆轉

女子驗DNA意外發現多了個哥哥 揭家族隱藏60年秘密結局感人

文章授權轉載自《香港01》

兒子 DNA 台幣 人民幣 離婚

相關新聞

養兒17年驗DNA發現非親生！慈父離婚後仍決定供讀大學 下場悲慘

視如己出未有換來好下場！重慶市法院日前公布一宗家事案件判決，當地黃姓男子1991年結婚後和妻子劉女誕下獨生子，至2002年兩人離婚，兒子由黃男撫養，但劉女揚言兒子不是他的骨肉。黃男半信半疑下，在兒子1

失明熟客買一盒兩樣菜自助餐盒吃兩餐 餐廳員工暗做1舉動獲網友大讚

視障人士在生活上有諸多不便，有兩樣菜飯盒餐廳員工日前發文，表示店內有名熟客是失明人士，買1盒飯要吃兩餐，故包括原PO在內的員工們特意對其多加照顧，每次都會私下盛更多餸菜給對方，希望對方能吃得飽。 該

19歲方姓男取「1名」！生日蛋糕有10年都被寫錯 他無奈曬證件

每個人慶祝生日的方式都不同，有人習慣送自己一份具有紀念意義的禮物，也有人喜歡替自己訂一個獨一無二的生日蛋糕。不過，中國大陸一名男子卻拍影片表示，自己的生日蛋糕常常被寫錯名字，明明是「方帥博」卻變成「方師傅」，讓他感到相當無奈。

養兒17年驗DNA發現非親生！慈父離婚後仍決定供讀大學 下場悲慘

視如己出未有換來好下場！重慶市法院日前公布一宗家事案件判決，當地黃姓男子1991年結婚後和妻子劉女誕下獨生子，至2002年兩人離婚，兒子由黃男撫養，但劉女揚言兒子不是他的骨肉。

暴力接親後續超狂 伴娘討利市拒開門下秒伴郎連人帶門踹飛

接親就不能好好奉上開門利市嗎？近日大陸網上瘋傳一段暴力接親影片，3名伴娘於房間內擋門不讓新郎入內，沒料到伴郎下秒竟一腳猛力踢開房門，擋在門前的1名伴娘踉蹌倒地，門框被踢爛跌在新娘床上。伴郎行為惹來網友批評，「估計當時踹門的帥哥，認為自己好厲害，特別牛」、「本來這大喜事，非要搞得大家朋友都做不成了才行」。

港人妻公共場所全裸照瘋傳！背對老翁露下體 網友：舉報他

在公共場所裸露屬犯法！警方昨日（6月6日）公布拘捕1名在觀塘餐廳任職侍應的40歲女子，因她自拍裸體、胸部及私密部位放到社交平台讓公眾傳閱，涉嫌「猥褻裸露身體」及「發布淫褻及不雅物品」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦