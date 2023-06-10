失明熟客買一盒兩樣菜自助餐盒吃兩餐 餐廳員工暗做1舉動獲網友大讚

視障人士在生活上有諸多不便，有兩樣菜飯盒餐廳員工日前發文，表示店內有名熟客是失明人士，買1盒飯要吃兩餐，故包括原PO在內的員工們特意對其多加照顧，每次都會私下盛更多餸菜給對方，希望對方能吃得飽。

該名網友在facebook專頁「奴工處」發文，稱其為某兩樣菜飯盒連鎖店員工，而店中有名熟客是失明人士。由於員工們曾聽過該失明人士稱「買一盒食兩餐」，他們十分擔心對方會不夠飽，於是每次對方來買飯時，他們就會偷偷盛大量菜到飯盒中，「塞到整個飯盒就爆滿」。

貼文引來網友熱議，不少人都高呼「感動」，更大讚原PO及其同事「低調做好事」，「有愛啊！欣賞！」、「多謝善心人」、「這是愛啊！哈利」，但也有人提醒他們小心引起老闆不滿，「有啲唔好嘅老細見到就X你㗎啦」。

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文章授權轉載自《香港01》