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暴力接親後續超狂 伴娘討利市拒開門下秒伴郎連人帶門踹飛

香港01／ 撰文：謝茜嘉
擋在門前的1名伴娘踉蹌倒地。（抖音影片截圖）
擋在門前的1名伴娘踉蹌倒地。（抖音影片截圖）

接親就不能好好奉上開門利市嗎？近日大陸網上瘋傳一段暴力接親影片，3名伴娘房間內擋門不讓新郎入內，沒料到伴郎下秒竟一腳猛力踢開房門，擋在門前的1名伴娘踉蹌倒地，門框被踢爛跌在新娘床上。伴郎行為惹來網友批評，「估計當時踹門的帥哥，認為自己好厲害，特別牛」、「本來這大喜事，非要搞得大家朋友都做不成了才行」。

據大陸媒體報導，事件於山東青島發生。影片一開始見新娘坐在床上，3名伴娘擋在門前，拒絕房間外的新郎和伴郎入內，估計想玩鬧方式討開門利市。沒料到下秒伴郎竟一腳踢開房門，1名伴娘隨即被門猛撞，跌倒在地上，1條門框也被踢爛，跌在新娘床上。沒被踹倒的另1名伴娘驚慌地往後退了退，然後扶起受傷的同伴。踢門的伴郎目睹眼前景象，也顯得有點失措。

影片引來網友熱議，不少人批評伴郎衝動魯莽，「楞頭青，討厭這種不計後果的莽撞人」、「不要一腳毀掉了人家的姻緣」、「上門要債啊，踢這麼重」、「這為的啥啊，塞紅包熱熱鬧鬧不好嗎？」、「踢門的人是暴力傾向吧，而且缺乏情商和智商，正常人誰在人家結婚的情況下這樣子搞？」。

有網友指斥新娘看見伴娘跌倒，沒立即起來幫忙扶起，繼續坐在床上，「新娘還在笑，根本不想關心」、「媽呀，新娘居然沒反應」、「關鍵新娘坐那還穩如泰山」、「新娘和伴娘應該不熟，不熟也不能這麼無動於衷吧」。有網友替伴娘感難過，「心疼這個姑娘，希望她沒事，男方找的這來幫忙的朋友真過分，無語了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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