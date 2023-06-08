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港人妻公共場所全裸照瘋傳！背對老翁露下體 網友：舉報他

香港01／ 撰文：布萊恩
該名人妻於天橋、街頭、便利店、公寓等公共場所自拍裸體露出照片，更在公寓石凳背着2名老翁露胸及下體，畫面極度不雅。（網上圖片）
該名人妻於天橋、街頭、便利店、公寓等公共場所自拍裸體露出照片，更在公寓石凳背着2名老翁露胸及下體，畫面極度不雅。（網上圖片）

在公共場所裸露屬犯法！警方昨日（6月6日）公布拘捕1名在觀塘餐廳任職侍應的40歲女子，因她自拍裸體、胸部及私密部位放到社交平台讓公眾傳閱，涉嫌「猥褻裸露身體」及「發布淫褻及不雅物品」。

事件惹起網友關注，揭出有其他女性亦曾在個人社交網站貼上於公共場所裸露的照片，其中有自稱「愛露出」的香港人妻，就被發現於天橋、街頭、便利店、公屋等地方露體拍照，當中不少照片是大白天拍攝，更有在公屋的公路地方全露步行，又或是坐在石壆上背着2名老翁露胸及下體，畫面極度不雅。網友直斥該名人妻行為離譜猖狂，「傷風化」、「世風日下」、「好缺德」，因而發起舉報行動，呼籲見到類似行為要報警，令警方可早日執法，杜絕不雅行為，「一見到就cap舉報，早點舉報他」。

警方周三（6月7日）公布，1名40歲李姓餐廳女侍應自2022年7月起，自拍裸體、胸部及私密部位，並將相片和短片上載到個人社交平台任由公眾傳閱，警方接獲舉報後調查，發現同類短片和相片超過120條，於周二（6月6日）在李女觀塘住所拘捕她，涉嫌「猥褻裸露身體」及「發布淫褻及不雅物品」。李女已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。

據了解，被捕女子於去年7月起在社交平台Twitter發佈裸照，帳號簡介稱自己為七、八十後夫妻，「樣貌身材普通」，又聲稱「喜愛露出」，裸照拍攝地點包括M+博物館、淘大花園、銅鑼灣信和廣場、都爹利街煤氣燈、沙田公園及愉景新城外行人天橋等。相關圖片多為涉案女子於公眾地方掀開上衣、並露出胸部，又曾自稱於行人天橋位置為一名男子口交等。涉事Twitter帳號現時已改為私人狀態。

另一人妻Twitter分享香港街頭裸露自拍照

網友看後嘩然，認為該女子行為太誇張。但這並非個別事件，有網友發現Twitter另1名同樣自稱「愛露出」的香港人妻行為同樣猖狂，而且照片更為露骨大膽，分別曾在行人天橋、街頭、7-Eleven便利店（7-11便利店）、公寓公眾地方、公寓大門口、公園等公眾地方拍裸體照片，胸部、下體私密部位都清晰可見，其中她坐在公寓石壆，背後有2名老翁，她背着對方露出胸部及下體拍照，意識極為不雅。該名女子她會把這些自拍照片放到Twitter帳戶分享，當中涉及在私人地方拍攝的畫面則更令人咋舌。

該Twitter帳戶目前已無法瀏覽，未知是被停權還是已刪除，但部份圖片在網上流傳。網民紛紛批評該女子行為離譜，「傷風化」、「世風日下道德淪亡」、「毀三觀」、「教壞細路！」。另有大批網友發起舉報行動，呼籲任何人見到類似露體行為，要報警舉報，杜絕不雅行為，「一見到就cap圖舉報，早點舉報他」。

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，最高可被罰款2,000元及監禁6個月。另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪，一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。

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文章授權轉載自《香港01》

香港 自拍 猥褻

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