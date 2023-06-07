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女相親揪23名親戚狂嗑8.6萬 他嚇壞沒付錢就跑被告了

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名29歲劉姓男子日前相親時，主動向女方提出可以請吃飯，卻想到對方竟然把「23名親戚」全帶來。圖擷自搜狐
中國大陸一名29歲劉姓男子日前相親時，主動向女方提出可以請吃飯，卻想到對方竟然把「23名親戚」全帶來。圖擷自搜狐

約會時部分男性會選擇主動買單，增加好感度，但一不小心可能就吃虧！中國大陸一名29歲劉姓男子日前相親時，主動向女方提出可以請吃飯，卻沒想到對方竟然把「23名親戚」全帶來，最後兩人因為付錢問題喬不攏，還鬧上法院。

根據《搜狐》報導，這名劉男好不容易在別人介紹下認識了張女，正值適婚年齡的他趕緊找了間常去的餐廳，並主動提出請客，希望給張女留下一個好印象，怎料當天卻看見對方帶著23名親戚前來，當場錯愕不已，但還是選擇留下，當作是「提早見親屬」。

一行人隨後進了兩個包廂用餐，劉男、張女作為本場飯局的主角，卻分開坐在不同包廂招呼親友，全程沒機會好好聊天。因為劉男是餐廳的常客，他也趁著中間上廁所的空檔，到櫃檯問了熟悉的店員，才得知這頓飯消費竟然逼近人民幣20,000元（約新台幣86,000元）都是因為女方包廂裡面，有親戚打包帶走不少高檔菸酒，所以這麼貴。

劉男嚇到當場離開飯局，一行人發現他消失後，張女只好自己掏錢買單，事後她也向男方提出「希望平分」的要求。而劉男表示，最多為自己那間包廂的4,000多元人民幣（約新台幣17,245元）付費，此話惹怒女方親屬們，將他告上法院。法院審理後，判決劉男只需要支付男女雙方消費的部分，平均下來約人民幣1,400元（約5,000元台幣）。

張女向親屬吐苦水，稱自己是最大受害人。圖擷自搜狐
張女向親屬吐苦水，稱自己是最大受害人。圖擷自搜狐

約會 相親

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