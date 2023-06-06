爆笑！她學車太緊張 亂扭一通竟「扯斷方向盤」教練嚇到握拳
學車對某些人來說可謂困難重重、舉步維艱！大陸有女子學車時太過緊張，不但在大直路上演蛇形走位，又在大晴天下誤開雨撥，最後更瘋狂扭方向盤，結果用力過猛將方向盤整個扯下來，令教練啼笑皆非。
綜合大陸媒體報導，事發於6月2日，山東濟南某駕駛學校內，有女學徒在教練指導下練習開車，結果狀況不斷。從車內固定機位拍攝片段可見，教練叫女子「往右打死」，即將方向盤向右轉到底，使汽車大幅度轉向，而女子將方向盤向右扭了2圈後，見車子偏移，便突然緊張地猛力將方向盤回向左狂扭。之後她開始時左時右地扭方向盤，上演蛇形走位，教練數次伸手欲言又止，只能緊握拳頭忍下。
後來女子更不知怎麼開動了雨撥，然後更顯慌亂連連驚呼，同時抓緊方向盤瘋狂扭方向盤。教練發出「哎、哎哎」的叫聲，似是想提醒但又不知怎麼開口。結果下一秒，可能因為動作過大，女子使勁抓住方向盤時，竟將它整個扯甩下來。她先是一驚，隨後尷尬大笑，並嘗試把方向盤亂塞回去，還問：「怎麼安上去啊教練？」教練哭笑不得，只能抖動着手指指着她，表示「我這個方向盤真毀在你們手裏了」，無奈將車子送修。
影片令網民爆笑不斷，「他讓你打死方向，沒讓你打死方向盤」、「開出碰碰車的感覺」、「從雨刮器動的那一刻開始，我就知道大事不妙」、「求求你一定不要讓她畢業好嗎」、「方向盤下來的那一刻，這個學員內心應該是完了完了，不能讓我賠吧」。
延伸閱讀：
廣州高校教授上瑜伽課致胸椎骨折 疑教練拉伸不當健身室拒交CCTV
短裙女遭壯男撞跌飯盒 要求賠償被狂打到睡地 影片瘋傳結局是…
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言