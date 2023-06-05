嫌爸爸幫妹妹取名字「太土」 男童痛哭怒斥：你毀了她一生

就算不是罕見姓氏，要幫孩子起名字始終是難題！大陸有父親替剛出生的小女兒起名字，結果引起大兒子強烈不滿，又哭又鬧地嫌棄名字「不順口及太土」，完全配不上可愛的妹妹，甚至責備父母「隨便寫個名字，毀了妹妹一生」，令爸爸哭笑不得！事發片段在網上瘋傳爆紅後，不少網民都被男童的萌爆反應逗笑，大讚這位哥哥「太可愛了！」。

該名李姓男子在抖音以帳號「橙子和他爸」發布日常生活片段，早前他的妻子生了第二胎小女兒，他們為女兒起名做「李念」，沒想到疼愛妹妹的大兒子甚是不滿，嫌棄這個名字「太土」，配不上可愛的妹妹，甚至邊痛哭邊怒斥爸爸「你毀了她的一生，你懂嗎？你都不慚愧嗎？」。

影片中，男童背對鏡頭，坐在窗前崩潰大哭，表達對妹妹名字的不滿，說到激動處還伸手猛拍玻璃窗，「這麼可愛的妹妹，好不容易生出來的妹妹，你們就取了個這麼土的名字」，甚至怒不可遏地叫爸爸做「臭小子」，「這個臭小子還取了一個特醜的名字」。

在後續的影片中，男童知道自己在網上爆紅後，解釋他不是愛哭的孩子，只是因為盼望了好幾年才有的妹妹，太愛惜她。他認為妹妹名字只有2個字「很不順口」、「很土」，不適合妹妹，建議改叫「李慢慢」，甚至表示好想給妹妹重新辦理出生證明。

男童緊張妹妹的態度令影片引發全網爆笑熱議，不少網民猜測男童是因為超人「賽羅奧特曼」才幫妹妹起名叫慢慢（曼曼），於是戲稱女嬰為「李賽羅」，「我嚴重懷疑這小子說李慢慢也可以，是因為奧特曼的『曼曼』」、「果然！問了我兒子李念和李賽羅哪個好聽，他回答李賽羅」。也有網民表示，「聽伯伯一句勸，你妹長大了，知道是你給她改名叫李賽羅，不跟你脫離關係都怪了」、「我還以為多土呢，李念挺好聽的」、「媽媽二胎，給哥哥搞產後抑鬱了」。 大陸有男童不滿父母幫妹妹起的名字「太土」，狂哭不止，反應逗笑不少網民。（@橙子和他爸 / 抖音）

延伸閱讀：

姓「李」爸幫女兒改名 竟取這2字超難聽 女崩潰自卑：一直被笑…

姓「雞」新手爸迎雙胞胎呻改名難 醫生幫取2名 夫妻讚：太有才

文章授權轉載自《香港01》