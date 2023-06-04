快訊

台鐵6月28日起時刻微調 影響列次一次查

教育如何因應AI世代？ 簡立峰：該拋棄課本和標準答案

掌權7年內部養出多少爛人？ 知名導演問民進黨：有要處理嗎

山東幼兒園慶兒童節！辣媽組團穿短旗袍跳熱舞 網友斥：低俗

香港01／ 撰文／謝茜嘉
網友認為在幼兒園穿露出長腿的旗袍跳舞甚為不妥。圖／「半島都市報」微博影片截圖
網友認為在幼兒園穿露出長腿的旗袍跳舞甚為不妥。圖／「半島都市報」微博影片截圖

6月1日為大陸兒童節，不少學校都會舉辦慶祝活動。山東濟南1間幼兒園數名學生媽媽組成女團，穿上旗袍於校園內大跳韓國已解散女團Wonder Girls的名曲《Nobody》，舞姿十分曼妙，引來不少家長和孩子駐足觀看。相關影片於網上瘋傳，有網民笑言「這節目安排的夠勁兒，給現場的爸爸們發福利啦！」，不過大部分網民認為在幼兒園穿露出長腿的旗袍跳舞甚為不妥，「裙子稍微長點吧，這可是幼兒園啊，雖然穿衣自由，但是要穿衣得體啊」、「這要是我女兒的幼兒園，我會給差評」。

山東濟南1間幼兒園於周二（5月30日）舉辦慶祝兒童節活動，從網上流傳的影片可見到，數名媽媽分別穿上藍色、綠色和黑白色的旗袍在幼兒園內跳舞，扭動身體大跳《Nobody》，動作整齊劃一，展示自信美及媽媽照顧孩子以外的另一面，吸引在場不少家長和孩子觀看。

不過媽媽群中，有多人的旗袍短至膝蓋以上，露出雪白長腿，加上旗袍為貼身衣物，盡顯身材，而且《Nobody》歌詞是有關女生向男生求愛，與兒童完全扯不上關係，不少網民紛紛批評不乎場合，認為唱兒歌更好，而且以往的兒童節都是由孩子表演，並非大人表演。

有網民批評，「孩子們的節日變成了什麼？不要噴我，雖然媽媽們也可以無限展示自己的魅力，但是也要看場合，感覺變味兒了」、「感覺六一表演這個有點低俗」、「六一兒童節啊，這不是夜店節」、「中間的裙子太短了」、「Nobody的歌詞不適合吧」、「舞蹈歌曲不太適合童趣」。

不過也有小部分網民認為沒問題，「當媽媽了也一樣有美的權利吧！人家跳的那麼好憑什麼說人家」、「媽媽這麼自信漂亮，孩子們應該感到自豪」、「跳脫家庭主婦的迷思，勇敢跳出自信」、「當了媽媽一樣自信迷人」、「當了媽媽一樣可以女團起來」。

延伸閱讀：

爆笑！「自信姐」相親大會衝上台抖腿甩髮伴舞　網民：憑實力單身

農曆新年｜女星旗袍造型逐個數　炎明熹變春麗陳自瑤徐淑敏有韻味

文章授權轉載自《香港01》

兒童節 旗袍

延伸閱讀

周星馳自爆「暗黑尷尬」往事 竟曾在這場合拉褲子！

搶肯德基、麥當勞玩具 「代吃」服務又來了

明年放假圖表／2024年4個連假 僅小年夜放假須補班

議員批兒童節禮物有安全疑慮 桃市府允會把關

相關新聞

山東幼兒園慶兒童節！辣媽組團穿短旗袍跳熱舞 網友斥：低俗

6月1日為大陸兒童節，不少學校都會舉辦慶祝活動。山東濟南1間幼兒園數名學生媽媽組成女團，穿上旗袍於校園內大跳韓國已解散女團Wonder Girls的名曲《Nobody》，舞姿十分曼妙，引來不少家長和孩子駐足觀看。

小黃司機當眾小便！尖沙咀大馬路等燈隨地便溺惹爭議 網友：香港之恥

隨地便溺本就不對，何況在馬路上？日前有司機分享1條長約15秒片段，顯示在香港尖沙咀廣東道有小黃司機竟趁着等紅燈期間，無視車上有乘客，竟下車至車尾小便，並停留近12秒後，才拉褲鏈返回駕駛座，故將片段PO上網路公審。網友都狠批小黃司機行為，「知不知醜」、「香港之恥」，但亦人認為片段沒有明顯拍到尿液，公審對方稍有不公。據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人在公眾地方大小便均屬違法，初犯最高罰款5,000元。

男童迪士尼狂摘花！懶理勸阻用普通話叫弟摘多點 網友轟家長都不管教

保護環境，人人有責！日前有港女發文分享去迪士尼時，驚見有2名男童竟然蹲下摘取餐廳門外的花朵，其間較年長的男童用普通話叫年齡較小的男童多摘一點，她見狀用雙語勸告他們不要摘花卻慘遭無視，最後每人手上都摘了３、４朵，感嘆「公德心應該由小培養」。網友均怒斥男童行徑，不過更多人譴責其家長不嚴厲看管孩子，「無公德心」、「公民教育及家庭教育都好重要」，亦有人笑稱「他們只是個孩子呀」。《香港01》正向迪士尼查詢。

邊上廁所邊吃？黑龍江餐廳廁所別有洞天 內部設計成雪櫃擺零食飲品

黑龍江雞西一間餐廳竟將廁所設計成雪櫃模樣，更令人意想不到的是，拉開「雪櫃門」還能見到各種零食、飲品。餐廳老闆對此表示，「這些東西都是免費的，只要顧客開心就好。」不過有網友就調侃，「老闆精神狀態令人擔憂。」

兒子姓名無人聽得明！同事嘲「為難廣東人」 網：還好不是姓蒙

為孩子改名的確是一門學問！大陸有母親和同事分享兒子名字時，對方竟然無法聽懂，需要寫出來才明白，及後更嘲笑「這名字在廣東沒人能唸對」。小孩名為「李星丞」，普通話諧音讀星「城」，而在粵語卻讀星「承」，連起來說的確不夠順口。網友對於名字則認為要看用普通話念，還是粵語念，不過就覺得若用粵語則會相當繞口，更笑指往後孩子小名將會被改成「李猩猩」。

可樂代水好味百倍？日本爆紅用可樂煮U.F.O.炒麵 記者實測勁意外

不少港人都喜愛吃杯麵，不單是非常方便，更是有另一番風味。大家熟悉的煮杯麵方法是將熱水加入麵裏面，再靜待數分鐘便大功告成。最近有日媒竟分享，用可口可樂煮杯麵會令味道昇華，令人讚不絕口。真的嗎？就讓《開罐Opener》實測一下試試真假吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦