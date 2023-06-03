小黃司機當眾小便！尖沙咀大馬路等燈隨地便溺惹爭議 網友：香港之恥
隨地便溺本就不對，何況在馬路上？日前有司機分享1條長約15秒片段，顯示在香港尖沙咀廣東道有小黃司機竟趁着等紅燈期間，無視車上有乘客，竟下車至車尾小便，並停留近12秒後，才拉褲鏈返回駕駛座，故將片段PO上網路公審。網友都狠批小黃司機行為，「知不知醜」、「香港之恥」，但亦人認為片段沒有明顯拍到尿液，公審對方稍有不公。據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人在公眾地方大小便均屬違法，初犯最高罰款5,000元。
該司機在Facebook群組「小黃乘客及司機行為分享區」發帖，指他有天駕駛至尖沙咀廣東道，並左轉是柯士甸道的大馬路時，親眼看見前方「（計程車）司機下車屙尿，車內有兩名乘客」。片段所見，小黃司機趁等紅燈期間，竟下車並走至車尾，停留至少12秒，離開時更有拉褲鏈動作，全程被原PO所記錄。
片段引來網友關注，有人怒斥的士司機行為欠衛生，「有這麼急啊？」、「知不知醜呀究竟」、「又隨街屙尿」、「香港之恥」；有疑是小黃司機的網友就分享曾和客人交談，證明有些人的確將隨地便溺當閒事，「上次載著一位客人，去到目的地問這附近有無廁所？」。
亦有留言認為不應妄下判斷，「可能身體有事真的無法忍到呢，這樣把人PO上網又何必呢？」，更指出原PO不算有實證，沒有拍到尿液，「你都沒拍屙尿，無憑無據」。
據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人不得在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯最高可被罰款5,000元，再犯則更可被罰款1萬元。
延伸閱讀：
小黃司機找續被塗污鈔票！乘客拒收反被指無理取鬧 網民批：無賴
無賴！父女雨天不滿計程車停太遠罵到司機拒載 強佔車廂2日亂小便
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言