快訊

AI類股狂飆 台積電ADR、輝達放空投資人慘虧近3000億

凶刀砍到變形…香港商場恐怖凶案 傳為丈夫懷疑妻子出軌起殺心

男童迪士尼狂摘花！懶理勸阻用普通話叫弟摘多點 網友轟家長都不管教

香港01／ 撰文：桃樂斯
原PO去迪士尼時，看見2名操普通話男童摘取餐廳門外花朵。（FB「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）
原PO去迪士尼時，看見2名操普通話男童摘取餐廳門外花朵。（FB「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

保護環境，人人有責！日前有港女發文分享去迪士尼時，驚見有2名男童竟然蹲下摘取餐廳門外的花朵，其間較年長的男童用普通話叫年齡較小的男童多摘一點，她見狀用雙語勸告他們不要摘花卻慘遭無視，最後每人手上都摘了３、４朵，感嘆「公德心應該由小培養」。網友均怒斥男童行徑，不過更多人譴責其家長不嚴厲看管孩子，「無公德心」、「公民教育及家庭教育都好重要」，亦有人笑稱「他們只是個孩子呀」。《香港01》正向迪士尼查詢。

原PO在Facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」發帖，指較早前於迪士尼皇室宴會廳外，看見2名操普通話男童在摘花，附近沒有大人看管，較年長男童更叫另一名男童「摘多點」。原PO形容「每人手上有3至4枝花」，看不過眼用廣東話以及普通話「雙語勸說」他們不要再摘，但卻被無視，故感嘆「公德心應該由小培養」。

網友怒斥男童家長不會管教，「父母都無公德心」、「小孩子原本是一張白紙，公民教育及家庭教育都好重要」、「這些人真的好缺德又自私」、「有破壞無建設」、「要大聲喝止」、「勁多農藥殺蟲水，摘完花跟著撩鼻，沒中毒真是奇蹟」。

亦有人分享曾經入園時遇過更無公德心行為，「星期五遇到獅子王散場，很多人都可以隨地小便」、「我在廁所門口見到一位老先生往花叢吐痰，走後面的男生也跟著吐」；有留言則笑言「他們只是個孩子呀」。

延伸閱讀：

港珠澳橋大陸客隨地吐痰被要求清理吼：不懂 職員1句反駁獲讚

男童大尾篤湖邊小便媽媽一旁大讚「尿得好」 網友批無公德心

文章授權轉載自《香港01》

迪士尼 餐廳 香港

相關新聞

臭氣熏天！母女租屋囤垃圾山 鄰居拍完片即嘔 房東趕客清超久

這對母女是怎住的？廣東近日流傳影片，顯示當地有對母女租屋後將單位變成垃圾屋。有鄰居爆料，該名媽媽帶住10多歲女兒入住，卻在屋內囤積垃圾，甚至迫到社區派人噴殺蟲藥，房東驚覺屋內已堆出垃圾山，只有通往廁所及洗衣機的路看到地板。鄰居入內拍片時要踩住垃圾，現場臭氣熏天，離開時更當場嘔吐。該對母女已被要求搬走，房東要自費請清潔工執屋，料需時4至5天。

水果攤沒人顧「30箱香蕉被搬光」 老闆回來一看傻眼了

扯！近日大陸江蘇一個水果攤販暫時無人看管，攤位上的三十箱香蕉竟在短短時間內被路過民眾搬光，甚至連包裝用的紙箱都被偷光，老闆無奈表示，起因為兩名打工男子上班到一半跑到其他地方偷懶，攤販才會無人看守，然而想不到都2023年了，光天化日下還會遭竊，也令他感到不可思議。

上海「白蟻成災」驚悚畫面曝！專家籲3招滅蟲 網稱炸來吃最好

大陸上海白蟻成災，5/31日更一度衝上微博熱搜第一名，從照片中可見成群白蟻聚集在光源下的驚悚畫面，數量之多，連家中燈具都佈滿白蟻。專家建議不要開燈、拉上窗簾，或是在燈下放一盆水，還有網友聲稱白蟻是優質蛋白質來源，可以油炸白蟻來吃。

男童迪士尼狂摘花！懶理勸阻用普通話叫弟摘多點 網友轟家長都不管教

保護環境，人人有責！日前有港女發文分享去迪士尼時，驚見有2名男童竟然蹲下摘取餐廳門外的花朵，其間較年長的男童用普通話叫年齡較小的男童多摘一點，她見狀用雙語勸告他們不要摘花卻慘遭無視，最後每人手上都摘了３、４朵，感嘆「公德心應該由小培養」。網友均怒斥男童行徑，不過更多人譴責其家長不嚴厲看管孩子，「無公德心」、「公民教育及家庭教育都好重要」，亦有人笑稱「他們只是個孩子呀」。《香港01》正向迪士尼查詢。

邊上廁所邊吃？黑龍江餐廳廁所別有洞天 內部設計成雪櫃擺零食飲品

黑龍江雞西一間餐廳竟將廁所設計成雪櫃模樣，更令人意想不到的是，拉開「雪櫃門」還能見到各種零食、飲品。餐廳老闆對此表示，「這些東西都是免費的，只要顧客開心就好。」不過有網友就調侃，「老闆精神狀態令人擔憂。」

兒子姓名無人聽得明！同事嘲「為難廣東人」 網：還好不是姓蒙

為孩子改名的確是一門學問！大陸有母親和同事分享兒子名字時，對方竟然無法聽懂，需要寫出來才明白，及後更嘲笑「這名字在廣東沒人能唸對」。小孩名為「李星丞」，普通話諧音讀星「城」，而在粵語卻讀星「承」，連起來說的確不夠順口。網友對於名字則認為要看用普通話念，還是粵語念，不過就覺得若用粵語則會相當繞口，更笑指往後孩子小名將會被改成「李猩猩」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦