男童迪士尼狂摘花！懶理勸阻用普通話叫弟摘多點 網友轟家長都不管教

保護環境，人人有責！日前有港女發文分享去迪士尼時，驚見有2名男童竟然蹲下摘取餐廳門外的花朵，其間較年長的男童用普通話叫年齡較小的男童多摘一點，她見狀用雙語勸告他們不要摘花卻慘遭無視，最後每人手上都摘了３、４朵，感嘆「公德心應該由小培養」。網友均怒斥男童行徑，不過更多人譴責其家長不嚴厲看管孩子，「無公德心」、「公民教育及家庭教育都好重要」，亦有人笑稱「他們只是個孩子呀」。《香港01》正向迪士尼查詢。

原PO在Facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」發帖，指較早前於迪士尼皇室宴會廳外，看見2名操普通話男童在摘花，附近沒有大人看管，較年長男童更叫另一名男童「摘多點」。原PO形容「每人手上有3至4枝花」，看不過眼用廣東話以及普通話「雙語勸說」他們不要再摘，但卻被無視，故感嘆「公德心應該由小培養」。

網友怒斥男童家長不會管教，「父母都無公德心」、「小孩子原本是一張白紙，公民教育及家庭教育都好重要」、「這些人真的好缺德又自私」、「有破壞無建設」、「要大聲喝止」、「勁多農藥殺蟲水，摘完花跟著撩鼻，沒中毒真是奇蹟」。

亦有人分享曾經入園時遇過更無公德心行為，「星期五遇到獅子王散場，很多人都可以隨地小便」、「我在廁所門口見到一位老先生往花叢吐痰，走後面的男生也跟著吐」；有留言則笑言「他們只是個孩子呀」。

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文章授權轉載自《香港01》