邊上廁所邊吃？黑龍江餐廳廁所別有洞天 內部設計成雪櫃擺零食飲品

黑龍江雞西一間餐廳竟將廁所設計成雪櫃模樣，更令人意想不到的是，拉開「雪櫃門」還能見到各種零食、飲品。餐廳老闆對此表示，「這些東西都是免費的，只要顧客開心就好。」不過有網友就調侃，「老闆精神狀態令人擔憂。」

有大陸網友周四（1日）發布影片稱，在黑龍江雞西一間餐廳用餐後，發現廁所內部竟「別有洞天」。影片顯示，廁所外部與正常廁所別無兩樣，惟內部卻只見設計成「雪櫃」模樣的廁格，拉開「雪櫃門」還可見到各種零食、飲品，以及一個蹲廁。

該網友表示，廁所設計很有創意、特別新鮮，從未見過這樣的廁所。餐廳老闆就解釋，是想給顧客一個新奇的體驗，顧客上完廁所後，可以隨便打開任意一個雪櫃門，拿走自己喜歡的東西，「這些東西都是免費的，只要顧客開心就好。」

而這一設計經過曝光後，引發網友熱議。有人認為頗具創意，給顧客帶來驚喜；亦有人覺得很噁心，並直言在廁所內放食物很不衛生。

更多網友在看完影片好紛紛留言表示贊同「放衛生間的食物好髒」、「可怕沖廁所的時候米田共會滿天飛呀」，有網友表示「這是擔心拉到一半體力不支，可以隨手補充」、「老闆的精神狀態令人擔憂」，更有網友表示「比較好奇會有人拿零食吃嗎？」

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文章授權轉載自《香港01》