可樂代水好味百倍？日本爆紅用可樂煮U.F.O.炒麵 記者實測勁意外

不少港人都喜愛吃杯麵，不單是非常方便，更是有另一番風味。大家熟悉的煮杯麵方法是將熱水加入麵裏面，再靜待數分鐘便大功告成。最近有日媒竟分享，用可口可樂煮杯麵會令味道昇華，令人讚不絕口。真的嗎？就讓《開罐Opener》實測一下試試真假吧！

日本日清食品推出的「U.F.O.」炒麵最近與可口可樂舉行合作活動，推薦客人用可樂配炒麵一起吃。但日本網媒《ロケットニュース２４》的小編就忽發奇想，覺得單這樣喝並不能算上是合作，於是決定嘗試用可樂煮杯麵，實現「真·合作」。

到底用甜甜的可口可樂煮「U.F.O.」炒麵會是甚麼味道？《開罐Opener》記者準備了３個炒麵進行實測，分別用熱水、可樂和無糖可樂煮熟，試試會有甚麼「化學作用」。

首先，將1.5罐（約500mL）可樂倒入不銹鋼煲中，煮至沸騰後按指示倒入可樂至碗內注水線，靜待3分鐘後拉開倒水，慢慢將可樂倒掉，再加入調味粉及調味油後完成。加入熱水和無糖可樂的炒麵亦照同樣做法準備。

用可樂和無糖可樂煮熟的炒麵在未加入調味料時，已染上稍微咖啡色，混入醬料後更是明顯比原味的炒麵更深色濃稠。兩款「加料」的炒麵聞上去稍微留有可樂的酸甜香氣，但與炒麵香醇的和風醬汁混為一體，比想像中柔和。

記者率先試食三碗炒麵，由原味吃起再吃可樂版及無糖可樂版。將3款直接對比時，原味明顯較乾，而「加料」兩款味道較濃、醬油味較酸甜。當中數可樂版最甜，入口後的酸味餘韻也較突出。記者再找來11位記者同事們盲測，為3款炒麵試食排名次。

記者們在不知情下試食「U.F.O.」炒麵，有數位吃了可樂版後分別點評指，炒麵感覺特別甜，有點「洗潔精味」、「肉鬆？」，或是有點像東南亞香料、冬蔭功的酸味。而原味的炒麵在對比下「麵身好散」、「有味」，感覺無甚特別。雖然大部份記者都吃出可樂版特別甜，但當中只有2位嘗到炒麵中加了可樂，吃到無糖可樂版時指出代糖的味道令炒麵的味道「好假」

結果，有過半數的記者都認為無糖可樂版的「U.F.O.」炒麵是最好吃的，可樂版排名第2，原味則最不受歡迎，只有2名記者覺得將它放在第一。本來以為加入可樂會變出黑暗料理，但沒想到結果令人非常意外。大家也不妨一試這個「U.F.O.」炒麵與可口可樂的「真·合作」版本吧！

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文章授權轉載自《香港01》