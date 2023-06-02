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上海「白蟻成災」驚悚畫面曝！專家籲3招滅蟲 網稱炸來吃最好

聯合新聞網／ 綜合報導
上海白蟻成災，網友建議炸來吃。圖擷自外媒
上海白蟻成災，網友建議炸來吃。圖擷自外媒

大陸上海白蟻成災，5/31日更一度衝上微博熱搜第一名，從照片中可見成群白蟻聚集在光源下的驚悚畫面，數量之多，連家中燈具都佈滿白蟻。專家建議不要開燈、拉上窗簾，或是在燈下放一盆水，還有網友聲稱白蟻是優質蛋白質來源，可以油炸白蟻來吃。

根據外媒報導，微博上有許多網友拍下大量白蟻出沒的照片，如籃球場上路燈下聚集整片白蟻、家中燈具爬滿白蟻等驚悚實況。專家指出，每年5-7月是上海白蟻出現的高峰期，這期間白蟻的翅膀已生成完畢，在坑道中蠢蠢欲動，集體出飛。

專家指出，雖然關好門窗可阻止白蟻進入室內，但白蟻其實也能鑽進紗窗，因此最好的方法就是不要開燈，或是拉上窗簾，針對已經飛進室內的白蟻，民眾可在燈具下擺一盆水，吸引白蟻聚集溺斃，避免四散築巢。有網友指出，白蟻是優質蛋白質，可以將其油炸食用。

上海市疾控中心提醒，當室內的牆壁房梁、木柱、門框、窗框的小洞飛出大量白蟻時，該處可能隱藏白蟻巢穴，不要逕自噴灑殺蟲劑貨撬開白蟻巢穴，因為這麼做只能殺死眼前白蟻，其他躲起來的白蟻可能被激動，並挪動或擴散巢穴，導致更大面積危害。

白蟻 上海

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