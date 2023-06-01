根本沒服務！上朋友餐廳吃飯卻被收「高昂服務費」 她怒：酒還要自己倒

許多餐廳會向客人酌收10%的服務費，不過近日一位大陸網友卻怒批，自己到朋友的餐廳用餐，竟被收了台幣3000多元的服務費，儘管被收了高昂的服務費，在用餐過程中卻沒有受到相應品質的服務，「連紅酒都要自己倒」，讓這位網友無奈又傻眼。

根據極目新聞報導，一位大陸女網友表示，自己和朋友到深圳一間餐廳用餐，沒想到卻被收了700元人民幣（約新台幣3029元）的服務費，讓她感到十分傻眼。

女網友指出，這間餐廳是一位不太熟的朋友經營的，用餐前她詢問朋友「價格貴不貴」，對方還信誓旦旦的告訴她「不貴」。而當天她和其他幾位朋友抵達餐廳後，本來想點菜，卻被告知「已經安排好了」，女網友也沒多想，就讓服務生上菜。但幾人結帳時看到明細才發現，6人總共消費7708元人民幣，其中餐點的價格佔了7008元（約新台幣30264元），服務費竟高達700.8元，雖然有折扣，但使用完卻仍須支付7472元（約新台幣32286元）。

女網友結帳時看到明細才發現，6人總共消費7708元人民幣，其中餐點的價格佔了7008元（約新台幣30264元），服務費竟高達700.8元，雖然有折扣，但使用完卻仍須支付7472元（約新台幣32286元）。圖／截自極目新聞

過於高昂的服務費讓女網友忍不住表示，自己去過很多地方吃飯，如果有收服務費，一般服務生會全程站客人旁邊，但在這次用餐過程中沒有感受到任何「特殊服務」，服務生僅負責上菜，沒有站在桌邊服務，連紅酒都是她和朋友自己倒的。

見此，大陸網友紛紛熱議「現在真的很奇怪，很多餐廳都收服務費，但是你們額外收錢的服務體現在哪了？把盤子端上桌子這叫額外服務嗎，這難道不是餐館應當應分該做的嗎」、「如果服務員不用提醒會主動給客人添茶，主動幫你換碟子也還好，若是沒有服務好這錢跟白花了一樣」、「關鍵是花了錢，感覺沒享受到服務」、「菜品價格算是中等的，並沒有太貴，但也不算便宜，但是這10%的服務費既然收了，起碼要對的起客人付的錢」、「包廂服務費好歹按人頭算…按10%，那要是吃掉一萬就要一千…服務的內容還是這些」。

該餐廳的工作人員也在事後做出回覆，表示在包廂用餐會有服務生進行一對一服務，包括上菜、倒酒、現場烹飪一些菜品等，所以會收取餐點10%的服務費，帳單上都會註明；此前工作人員也曾提到，若客人覺得服務不好，可以當場提出，以便協商解決。