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存款200萬剩2元！國一女兒「瘋手遊」大撒幣 轉給同學40萬逼瘋媽

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名孩子為了玩手機遊戲，瘋狂課金花了母親大部分存款。示意圖／ingimage
大陸一名孩子為了玩手機遊戲，瘋狂課金花了母親大部分存款。示意圖／ingimage

小孩子闖禍，怎知直接讓媽媽損失快200萬！中國大陸一名母親近日帳戶近45萬元人民幣（約新台幣197萬元）竟莫名只剩0.56元人民幣（約新台幣2.45元），讓她嚇得趕緊調查，發現都是女兒搞得鬼。

大陸《大象新聞》報導，河南鄭州鞏義這名王姓母親，有一名13歲、就讀國一並住校的女兒，日前才接獲導師的電話，指孩子在校經常玩手機遊戲。王母怎料自己的銀行帳戶會因此大失血，原來孩子為了玩手遊，瘋狂課金，還轉帳10萬元人民幣（約新台幣43.82萬）給同學，讓台幣快200萬的存款只剩2元多。

女兒知道自己犯下大錯，也承認因手機連著母親銀行帳戶，曾問過密碼是多少，才釀起整起事件。她花了人民幣12萬買遊戲帳號、人民幣21萬儲值點數，部分是幫同學儲值，剩下約人民幣10萬元則是轉帳給同學使用。至於為何要給同學錢，她則表示，一開始有人借錢，後來歸還後，班上傳出她「身上有錢」的消息，於是同學們整天圍著要她轉錢，自己也不敢告訴老師。

最終女兒在四個月內也就這樣大撒幣，王母了解事情後，也聯繫遊戲客服要求退還儲值款項，經協商後對方只答應退還人民幣7.5萬元。至於同學的部分，老師也找了各學生家長們溝通，目前也答應退還部分金額。

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