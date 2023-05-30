快訊

就是不滿李正皓！民進黨永和區主委建議黨中央「重新徵召」

賴清德說「最想跟習近平共進晚餐」 陸外交部這樣回答

獨／陪伴輔大學子36年！「仁園餐廳」6月熄燈 校友哀號：該回母校走走了

傻眼！父女叫計程車不爽停太遠 賴在車上45小時尿尿報復

香港01／ 撰文：喬納森
野蠻父女不滿司機將的士停在百米外，賴在車廂45小時。（網路圖片）
野蠻父女不滿司機將的士停在百米外，賴在車廂45小時。（網路圖片）

計程車司機與乘客的爭拗時有發生，大陸一對父女日前叫計程車，由於停車位置不方便，女司機將車停在較遠的地方，兩人需要步行100米才能上車。父女因而大感不滿，上車後狂罵女司機洩憤。最終女司機氣得載兩人返回原地兼不收車錢，惟父女竟發難，賴在車上近乎兩日，女兒更在車內小便報復，無賴行為令人傻眼。

綜合陸媒報導，事件本月17日下午約2時，居於浙江的25歲余姓女乘客及其54歲父親召計程車後，王姓女司機稱本來的上車位置不方便停車，於是在約100米外的地方停下，要求父女步行上車。

由於當時正在下雨，父女不滿司機要他們走一大段路，上車後不斷狂罵女司機，對方氣得將2人原路載回，並退回9元人民幣（折約10港元）的車資，本想就此打發他們。沒料到父女突然發難，不但不肯下車，還要求司機支付10倍車資作為賠償。

雙方為此鬧上警局，但警方認為太小事，要他們自行解決，可是父女及司機也不肯讓步。女司機索性將車開回家休息，本以為父女會就此罷休，怎料隔天女司機發現，這對父女竟然還在車內，足足待了45小時，女乘客甚至直接在車上小便作為報復，令車內傳出濃濃的尿騷味。

為了解決事件，女司機唯有載這對父女到警局，警方介入後2人仍不聽勸阻，最終被判拘役7天。而女司機因連續2天無法工作，損失約1500元人民幣（折約1663港元），表明會向鬧事的余氏父女索償。

余氏父女賴在車上的畫面在網絡上瘋傳後，惹來起網友熱議，「好絕的兩個人」、「這算霸佔他人財產吧」、「擺明欺負女司機」、「沒搞懂為什麼不能強制帶離」、「司機應該當場開直播，能火」、「還滿閒的」。

警方曾到場調停不果，最後父女2人被判拘役7天。（網路圖片）
警方曾到場調停不果，最後父女2人被判拘役7天。（網路圖片）

延伸閱讀：

憋不住！男子便急要求停車遭司機拒絕 下秒竟開窗跳車 下場慘了

停車後錶跳多下司機追收$1 港媽生氣爆給多幾毫：不找錢？

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

傻眼！父女叫計程車不爽停太遠 賴在車上45小時尿尿報復

計程車司機與乘客的爭拗時有發生，大陸一對父女日前叫計程車，由於停車位置不方便，女司機將車停在較遠的地方，兩人需要步行100米才能上車。父女因而大感不滿...

缺水了？四川一供水公司勸民眾：每月沖涼2次至4次即可

夏天高溫殺到，恨不得一日沖涼兩三次。不過四川涼山州會東縣自來水公司卻呼籲民眾，從洗澡水等方面節約用水，還提醒民眾過於頻繁...

雲南遺址埋6.5米厚螺螄殼 古人吃剩堆成一座山

雲南昆明滇池邊有個古城村遺址，看似普通的土丘下，埋藏著一座螺螄山。古時居住在此的人，從滇池中捕撈螺螄食用，然後將殼丟棄；...

陸女不滿講中文遭香港超市保全歧視 投訴後更嗆：看看誰是大爺

購物遇到不快事情難免掃興，有大陸女於網上發文表示，她日前到中環一間超市購物，詎料於自助收銀機結賬後，被保安質疑有否付款，因而認為遭到歧視，「一個衣着還算得體的白領會被一個超市保安歧視，只因為我講中文」。

爸幫女兒改名被笑太土 她崩潰自卑：別人問我都不想說

幫子女改名實非易事，有大陸90後女生於網上發文表示，她本身姓「李」，但父母幫她取名的選字令名字變得相當「難聽」及「土」，悲訴「真的很自卑，人家問我叫什麼名字我都不想說，怕他們嘲笑」，於是求教網民應重新改什麼名字。

女主播發半裸照「騙打賞」 15歲男花光全家積蓄

深夜的直播間裡，一些女主播穿著暴露，語言曖昧，有的直接許諾，刷夠多少禮物就可以私聊，並且可以發送神祕「福利」。近日，「女...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦