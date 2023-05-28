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22歲援交美女驚變「40歲老阿姨」 男氣拒付車費兼公審

香港01／ 撰文／謝茜嘉
到場赴約女子的容貌與網上照片的美女判若兩人，男子氣得拒絕給車馬費，更怒罵女子是「40歲的老阿姨」。（網上圖片）
到場赴約女子的容貌與網上照片的美女判若兩人，男子氣得拒絕給車馬費，更怒罵女子是「40歲的老阿姨」。（網上圖片）

當期望與現實有落差，確實令人一時間難以接受。中國大陸一名男子早前在網上認識了一名22歲援交美女，並相約到酒店房間上床，但到場女子的容貌卻與照片上的美女判若兩人，男子氣得拒絕給車馬費，更怒罵女子是「40歲的老阿姨」。但女子反指，修圖和美顏是現今社會常態，「光看照片的，哪個照片不P不美顏」。

大陸網絡近日流傳多張微信對話截圖，有男子於網上認識了一名援交美女，看網上照片，美女五官秀麗、皮膚白晢，讓男子十分心動，於是加了對方微信。男子先問基本資料，「多高？親？」，女子透露今年22歲、身高163厘米、90斤（45公斤）、胸圍36A，男子爽快地邀約對方去酒店。

沒料到場赴約的女子，容貌卻與照片上的美女判若兩人，年長許多，男子拍下赴約女子照片，傳送確認是否為同一人，他問「來的不是本人？」，驚悉慘遭「照騙」的男子大失所望，失去興致，無奈說「你走吧。親」。

女子辯解，「光看照片的，哪個照片不P不美顏，視頻都不看的」。男子愈想愈氣憤，威脅女子道「放心，馬上曝光」，更辱罵對方「40歲的老阿姨，你有必要嗎？」，還拒絕給車馬費，「你想要車費難，賠水，你賠水給我」。

女子反指，「我都沒罵你，你竟然不給車費還罵人」，男子繼續用同一理由批評「這個是你？」，女子不滿道「你照片不美顏不P，講這種嘿話，缺你那點車費」，男子怒火升至極點，爆粗怒斥「X你X的」，未知事件後續如何。

事件惹起大陸網民熱議，不少人指出網上的照片根本不能盡信，「這照片一看就是假的，你也信？」、「現在哪還能相信照片，通通都是P過的啊！」、「現在女孩子照片真的沒法看，自動打個半折吧」，有人笑言「關了燈，都一樣」。有網民認為男子生氣也是情有可原，「無良商家」、「真的差太多了，難怪不想付車費」。

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文章授權轉載自《香港01》

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