不滿外傭用廚房搞到似打仗 僱主反遭網友批評：自己已太亂似戰場

批評別人前要先懂得自省！有僱主於網上發文大嘆，每次吃完飯家中外傭都將廚房弄得像打仗般，明明她已先盡量弄乾淨碗碟才交給外傭去洗，還為對方買了部洗碗機，但仍是十分凌亂。貼文一出，僱主卻「取暖」失敗，不少網友反指她有責任先收拾好廚房雜物，騰出空間讓外傭使用，「我見到你的廚房真是雜亂，完全沒有歸位！」、「你本身就有問題啦，廚房你都沒有先清理，責任都推給外傭，房屋是你的，不是那位外傭姐姐的」、「建議你先清理廚房，清走雜物，你清楚什麼可以留，最好自己先清，不能全靠外傭姐姐，有的東西她不敢幫你丟掉，最後又放回去了」。

該僱主於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文貼出3張照片，可見到廚房洗手盆中堆滿未洗的碗碟和鍋，枱面位置堆滿各種各樣的雜物，醬油、刀、杯等，還有多部電器，包括洗碗機、電鍋、即熱飲水機、蒸焗烤爐，環境十分凌亂，完全看不到有剩餘空間。

原PO批評外傭將廚房弄得凌亂，「每日食完飯好像打仗，已經有幫隨手抹乾淨碗盤，疊好先收入廚房去洗，還有洗碗機可以用」。她指出，洗碗機是為了外傭而買，並非她想買，原本預計每餐吃完飯就用洗碗機洗碗碟，但外傭卻喜歡「將午餐嗰啲都留埋夜晚先洗」。她又不滿外傭洗碗速度十分緩慢，「我都好期待佢洗完嗰刻，不過係由夜晚9點期待到凌晨2點先見到廚房個樣」。

原PO強調，自己已先做好收納，「這位外傭姐姐喜歡放在外面晾乾，講過好多次都不肯先收納好」，又說「其實用一下腦就會知道怎樣整齊放好」。

不過網友一面倒認為僱主未做好收納和堆放太多雜物，「你所指的收納做好是可以將圖中大部份物件都放回櫃櫥，如果是這樣的話，這樣才叫收納，而不是這邊堆一邊那邊埋一堆」、「你廚房真的太多東西，好亂，完全沒地方放？」、「你個廚房太亂了，本身已經是一個戰場」、「你先學會斷捨離和收納」、「亂到爐頭都看不見」。

更有網友揶揄，「另一面睇，姐姐仲可煮到餸都算勁」、「你呢幾張相片救咗外傭一命，如果淨係你啲文字，啲谷友一定鬧到個外傭體無完膚」、「見到咁多人X樓主我就放心，唔怪得之樓主要匿名」。

不少網友建議原PO買層架做收納，教導外傭邊煮食邊洗碗等，令廚房變得更乾淨容易整理，「買個掛牆層架放雜物用品，向高空發展，不用的收起先！」、「好多部電器，買時要量一下自己廚房夠不夠空間容納」、「煮完飯先一次過洗，又是鍋又是鏟的，邊煮邊洗啦」、「全照僱主安排，姐姐只會放回原位，你都有原位可言，就叫外傭姐姐照著放？你自己做一次，放整齊，跟外傭姐姐講要照位置放回去」。

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文章授權轉載自《香港01》