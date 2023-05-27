快訊

與黨中央對接卡卡？ 民調降讓「侯市長」步調引黨內焦慮

生日前夕險變忌日！韓亞客機開艙門男「露詭異微笑」 鄰座乘客回憶驚悚瞬間

板橋新埔商圈大停電！台電變電箱突故障 逾1800戶受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿外傭用廚房搞到似打仗 僱主反遭網友批評：自己已太亂似戰場

香港01／ 撰文：謝茜嘉
有僱主於網上發文大嘆，每次吃完飯家中外傭都將廚房弄得像打仗般。（facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）
有僱主於網上發文大嘆，每次吃完飯家中外傭都將廚房弄得像打仗般。（facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

批評別人前要先懂得自省！有僱主於網上發文大嘆，每次吃完飯家中外傭都將廚房弄得像打仗般，明明她已先盡量弄乾淨碗碟才交給外傭去洗，還為對方買了部洗碗機，但仍是十分凌亂。貼文一出，僱主卻「取暖」失敗，不少網友反指她有責任先收拾好廚房雜物，騰出空間讓外傭使用，「我見到你的廚房真是雜亂，完全沒有歸位！」、「你本身就有問題啦，廚房你都沒有先清理，責任都推給外傭，房屋是你的，不是那位外傭姐姐的」、「建議你先清理廚房，清走雜物，你清楚什麼可以留，最好自己先清，不能全靠外傭姐姐，有的東西她不敢幫你丟掉，最後又放回去了」。

該僱主於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文貼出3張照片，可見到廚房洗手盆中堆滿未洗的碗碟和鍋，枱面位置堆滿各種各樣的雜物，醬油、刀、杯等，還有多部電器，包括洗碗機、電鍋、即熱飲水機、蒸焗烤爐，環境十分凌亂，完全看不到有剩餘空間。

原PO批評外傭將廚房弄得凌亂，「每日食完飯好像打仗，已經有幫隨手抹乾淨碗盤，疊好先收入廚房去洗，還有洗碗機可以用」。她指出，洗碗機是為了外傭而買，並非她想買，原本預計每餐吃完飯就用洗碗機洗碗碟，但外傭卻喜歡「將午餐嗰啲都留埋夜晚先洗」。她又不滿外傭洗碗速度十分緩慢，「我都好期待佢洗完嗰刻，不過係由夜晚9點期待到凌晨2點先見到廚房個樣」。

原PO強調，自己已先做好收納，「這位外傭姐姐喜歡放在外面晾乾，講過好多次都不肯先收納好」，又說「其實用一下腦就會知道怎樣整齊放好」。

不過網友一面倒認為僱主未做好收納和堆放太多雜物，「你所指的收納做好是可以將圖中大部份物件都放回櫃櫥，如果是這樣的話，這樣才叫收納，而不是這邊堆一邊那邊埋一堆」、「你廚房真的太多東西，好亂，完全沒地方放？」、「你個廚房太亂了，本身已經是一個戰場」、「你先學會斷捨離和收納」、「亂到爐頭都看不見」。

更有網友揶揄，「另一面睇，姐姐仲可煮到餸都算勁」、「你呢幾張相片救咗外傭一命，如果淨係你啲文字，啲谷友一定鬧到個外傭體無完膚」、「見到咁多人X樓主我就放心，唔怪得之樓主要匿名」。

不少網友建議原PO買層架做收納，教導外傭邊煮食邊洗碗等，令廚房變得更乾淨容易整理，「買個掛牆層架放雜物用品，向高空發展，不用的收起先！」、「好多部電器，買時要量一下自己廚房夠不夠空間容納」、「煮完飯先一次過洗，又是鍋又是鏟的，邊煮邊洗啦」、「全照僱主安排，姐姐只會放回原位，你都有原位可言，就叫外傭姐姐照著放？你自己做一次，放整齊，跟外傭姐姐講要照位置放回去」。

延伸閱讀：

鸚鵡突講露骨偷情語錄 人妻聽到臉綠揭老公出軌女傭 真相更慘

變態外傭猥褻BB少主再自慰 5分鐘露骨影片瘋傳 內情流出極心寒

文章授權轉載自《香港01》

廚房 鸚鵡 猥褻 日食

相關新聞

二度確診在家養病…爺爺神手剪出「1復古髮型」 女高中生崩潰：怎麼回學校

中國大陸再掀新一波新冠疫情，近期二度確診的人數增加，專家示警6月底恐出現高峰。日前，大陸一名學生因再度確診而在家休養，期間爺爺好意要幫她剪頭髮，不料竟剪出「一顆復古頭」，她一照鏡子當場嚇傻...

愛吃火鍋注意！她吃完喉嚨痛隔天窒息亡 醫：警惕這些習慣

中國大陸一名26歲女子晚餐吃完火鍋後喉嚨疼痛，以為是是火鍋太辣導致而沒有多留意，卻在隔日心臟驟停逝世，原因是「急性會厭炎」，導致呼吸困難，最終猝死身亡...

廣西科技大學領導酒駕肇事逃逸躲女廁 光屁股被警帶走校方予以免職

廣西科技大學外國語學院副書記楊某某，日前酒駕撞車逃逸後一度躲進女廁所。周五（26日），校方通報決定免去其副書記職務，並對涉嫌酒駕逃逸問題依規查處。 有大陸網友爆料稱，周三（24日）晚11時許，楊某某酒後撞車逃逸後竟一度躲進女廁所。網傳影片顯示，一名身着藍色上衣的男子，未來得及穿褲，就被幾名警員從廁所中帶走。

不滿外傭用廚房搞到似打仗 僱主反遭網友批評：自己已太亂似戰場

批評別人前要先懂得自省！有僱主於網上發文大嘆，每次吃完飯家中外傭都將廚房弄得像打仗般，明明她已先盡量弄乾淨碗碟才交給外傭去洗，還為對方買了部洗碗機，但仍是十分凌亂。貼文一出，僱主卻「取暖」失敗，不少網友反指她有責任先收拾好廚房雜物，騰出空間讓外傭使用，「我見到你的廚房真是雜亂，完全沒有歸位！」、「你本身就有問題啦，廚房你都沒有先清理，責任都推給外傭，房屋是你的，不是那位外傭姐姐的」、「建議你先清理廚房，清走雜物，你清楚什麼可以留，最好自己先清，不能全靠外傭姐姐，有的東西她不敢幫你丟掉，最後又放回去了」。

模仿動畫情節將雨傘當降落傘用 湖南4歲童26樓墮地奇蹟生還

湖南一名4歲小童模仿動畫情節，將雨傘當降落傘從26樓一躍而下，所幸未有生命危險，不少網友直呼「是奇蹟」。 大陸媒體報導，湖南吉首一名4歲小童周五（26日）從26樓「墮樓」，並奇蹟般生還。網傳影片顯示

入境香港填申報表 陸女聞1句話誤會大了：職員被氣得三語齊發

不論到世界各地旅遊，作為遊客，許多時都需要與入境職員交談。最近1名大陸女子就在小紅書分享趣事，稱早前入境香港，填寫旅客抵港申報表期間不小心掉失了複寫紙，故職員給她新的表格，並以生硬的普通話說「『立即』重新填寫一張」。她於是打算回到隊尾重新填寫，不料職員趕忙叫着她，經過一番「雞同鴨講」，職員終忍不住衝口而出：「『離境』啊，『離境』，靚女，on your departure啊！」女子這時才恍然大悟，原來對方只是提醒她「離境」時需重新填寫表格，而非「立即」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦