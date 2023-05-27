模仿動畫情節將雨傘當降落傘用 湖南4歲童26樓墮地奇蹟生還
湖南一名4歲小童模仿動畫情節，將雨傘當降落傘從26樓一躍而下，所幸未有生命危險，不少網友直呼「是奇蹟」。
大陸媒體報導，湖南吉首一名4歲小童周五（26日）從26樓「墮樓」，並奇蹟般生還。網傳影片顯示，一名身穿紅色T恤、藍色長褲的小童，在花壇中被救護人員抬上救護車。
知情人士介紹，該名小童是因模仿動畫情節，將雨傘當成降落傘從26樓陽台跳下，幸虧其體重輕，外加墮落時有雨傘和樹枝遮擋，被救護車拉走時只是身體骨折，但無生命危險。
網友們看完這則新聞後，紛紛留言回應表示「這雨傘質量真不錯」、「動畫片害人不淺」、「長大以後有的吹了『我從26樓跳下來沒事』」也有網友表示、「家裏有小孩，26樓窗戶都不做防盜，心不是一般的大，孩子能活這麼大真是奇蹟」、「真的是初生牛犢不怕虎，26樓都敢跳，我站邊邊看都不敢」、更有網友開玩笑說「小兄弟做了叔叔當年多次想嘗試沒敢做的事」。
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文章授權轉載自《香港01》
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