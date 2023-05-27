入境香港填申報表 陸女聞1句話誤會大了：職員被氣得三語齊發

不論到世界各地旅遊，作為遊客，許多時都需要與入境職員交談。最近1名大陸女子就在小紅書分享趣事，稱早前入境香港，填寫旅客抵港申報表期間不小心掉失了複寫紙，故職員給她新的表格，並以生硬的普通話說「『立即』重新填寫一張」。她於是打算回到隊尾重新填寫，不料職員趕忙叫着她，經過一番「雞同鴨講」，職員終忍不住衝口而出：「『離境』啊，『離境』，靚女，on your departure啊！」女子這時才恍然大悟，原來對方只是提醒她「離境」時需重新填寫表格，而非「立即」。

該名女子在大陸社交平台小紅書發文，憶述1次「香港海關被我氣得普通話、粵語、英語齊發」的有趣經歷，稱她早前於機場入境香港時，本來填好了旅客抵港申報表，但不小心掉失了第二頁複寫紙。她到入境櫃台時，1名女職員給她新的表格，「努力操着生硬的普通話」說道，「立即重新填寫一張」。

原PO聞言拔腳就走回隊尾，打算重新排隊和填寫表格，此時女職員着急地站起來，以廣東話問PO文者為何離開。PO文者大感困惑，回應稱「我去填表啊，妳不讓我『立即』重新填寫嗎？」，但職員又重覆說「我讓妳『立即』重新填寫啊！」。

原PO百思不得其解，女職員再解釋：「現在不用填，『立即』填」，前後矛盾的句子讓原PO一時呆住了。最後女職員非常着急地以普通話、廣東話和英語表達意思：「『立即』啊，『立即』，靚女，on your departure啊！」原PO茅塞頓開，才知道原來對方口中的「立即」，其實是指「離境」，終於解開誤會。

貼文逗笑不少網友，有人更分享自己與香港人聊天時聽到的「新造語」，留言指「我超好的香港哥們，最最最喜歡吃鱸魚，那還是第一次跟他吃飯的時候，他說：『服務員，來一盤深圳鱸魚』，我又重覆了一遍：『深圳鱸魚？』，最後得知那是『清蒸鱸魚』」、「有一次去香港出差，到一家飯館吃午飯，老板給我推薦『壞蛋殺人犯』，我差點整個人沒摔在地上，後來才知道是『滑蛋蝦仁飯』」。

另外有網友指，故事中的女職員已經很努力表達自己的意思，「學語言確實要小時候開始學，大了就很難學了，這個小姐姐已經很努力在表達了」。

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文章授權轉載自《香港01》