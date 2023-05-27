快訊

獨家專訪／李坤城兒曝林靖恩酗酒鬧事「被報警」 控偽造簽名奪房產：醫生可作證

影／iPhone 15全系列最新實體模型機曝光！Pro款會改動作按鈕？六大看點一次摸清

「螢光蝦壽司」與「螢光劑」有關嗎？螢光劑有沒有毒？螢光劑知識一次看

陪媽媽上美容院！6歲女童剪掉其他客人長髮　母賠5萬台幣善後

香港01／ 孫聖然
廣東6歲女童髮型屋內剪掉顧客長頭髮，其母親最終賠償11500元人民幣。（影片截圖）
廣東6歲女童髮型屋內剪掉顧客長頭髮，其母親最終賠償11500元人民幣。（影片截圖）

大陸廣東東莞一名女童，在髮型屋陪母親理髮期間，持剪刀剪掉另一名女顧客的長髮，導致母親最終支付近1.2萬元人民幣（約5.2萬元新台幣）的賠償金。

綜合陸媒報導，事發於周五（25日），廣東東莞一間髮型屋內，一名6歲女童陪母親理髮期間，偷偷拿起剪刀走到另一名女顧客身後，並悄無聲息地剪掉她大量長髮。

女顧客發現後十分氣憤，並選擇報警處理。據髮型屋老闆介紹，當時大家都在忙，女童從置物桶拿出剪刀，就剪掉顧客頭了，理髮店「接8次頭髮」費用為12000元，最終經過協調，女童家長賠償11500元，剩下500元由被剪頭髮顧客自己出。

事件引發網友熱議：

「又是一件熊孩子的典型實例！」

「最後倒是給理髮店賺了接頭髮的錢。」

「弱弱的說一句，換個髮型，多賠償點精神損失也可以吧，可能真的是個有錢人。」

「想到反而是便宜了理髮店！理髮店應該也賠償才是啊！」

「對這個小女孩來說，如果能吸取教訓，對將來的成長也許是件好事。必竟像這樣的事情賠點錢還能解決。」

延伸閱讀：

長沙一家五口斃命發現時｢都臭了｣　警方：29歲男子殺4家人後自殺

福建女學童遭老師踢打　原因僅是走廊玩耍不慎碰手　教育局：解聘

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

愛吃火鍋注意！她吃完喉嚨痛隔天窒息亡 醫：警惕這些習慣

中國大陸一名26歲女子晚餐吃完火鍋後喉嚨疼痛，以為是是火鍋太辣導致而沒有多留意，卻在隔日心臟驟停逝世，原因是「急性會厭炎」，導致呼吸困難，最終猝死身亡...

廣西科技大學領導酒駕肇事逃逸躲女廁 光屁股被警帶走校方予以免職

廣西科技大學外國語學院副書記楊某某，日前酒駕撞車逃逸後一度躲進女廁所。周五（26日），校方通報決定免去其副書記職務，並對涉嫌酒駕逃逸問題依規查處。 有大陸網友爆料稱，周三（24日）晚11時許，楊某某酒後撞車逃逸後竟一度躲進女廁所。網傳影片顯示，一名身着藍色上衣的男子，未來得及穿褲，就被幾名警員從廁所中帶走。

陪媽媽上美容院！6歲女童剪掉其他客人長髮　母賠5萬台幣善後

大陸廣東東莞一名女童，在髮型屋陪母親理髮期間，持剪刀剪掉另一名女顧客的長髮，導致母親最終支付近1.2萬元人民幣（約5.2萬元新台幣）的賠償金。

西安房東住院 窮租客拿僅剩13元 花11元買瓜 走20公里探望

陝西西安一名房東因生病住院，租客竟然走20公里提水果探望，還用身上僅剩的13元買了甜瓜，引發關注。

影／陸校監視器影片曝光！偵測學生低頭率 網喊太變態：這是養殖場？

中國大陸某間學校的教室內監視器近日在網路上瘋傳，該監視器不僅可以清楚拍下教室內狀況，還可以判斷學生正在低頭、抬頭，或是站立等動作，影片曝光後也掀起討論。

偷窺女鄰居洗澡！男子回家墜樓亡 家屬怒告女子索賠 法官這麼判惹議

大陸近日熱傳一宗爭議索賠案，一名女子洗澡時發現隔壁鄰居偷窺，於是與男友到鄰居家對質，惟對方拒絕開門，遂報警處理，詎料警方採取進一步行動前，鄰居就跳樓輕生。鄰居家屬認為是屋主及情侶逼迫導致事件，將3人告上法庭，要求賠償88.9萬人民幣（約386萬台幣），而法院審議後的判決亦引起關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦