陪媽媽上美容院！6歲女童剪掉其他客人長髮 母賠5萬台幣善後
大陸廣東東莞一名女童，在髮型屋陪母親理髮期間，持剪刀剪掉另一名女顧客的長髮，導致母親最終支付近1.2萬元人民幣（約5.2萬元新台幣）的賠償金。
綜合陸媒報導，事發於周五（25日），廣東東莞一間髮型屋內，一名6歲女童陪母親理髮期間，偷偷拿起剪刀走到另一名女顧客身後，並悄無聲息地剪掉她大量長髮。
女顧客發現後十分氣憤，並選擇報警處理。據髮型屋老闆介紹，當時大家都在忙，女童從置物桶拿出剪刀，就剪掉顧客頭了，理髮店「接8次頭髮」費用為12000元，最終經過協調，女童家長賠償11500元，剩下500元由被剪頭髮顧客自己出。
事件引發網友熱議：
「又是一件熊孩子的典型實例！」
「最後倒是給理髮店賺了接頭髮的錢。」
「弱弱的說一句，換個髮型，多賠償點精神損失也可以吧，可能真的是個有錢人。」
「想到反而是便宜了理髮店！理髮店應該也賠償才是啊！」
「對這個小女孩來說，如果能吸取教訓，對將來的成長也許是件好事。必竟像這樣的事情賠點錢還能解決。」
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文章授權轉載自《香港01》
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