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愛吃火鍋注意！她吃完喉嚨痛隔天窒息亡 醫：警惕這些習慣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名中國大陸26歲女子晚餐吃完火鍋後喉嚨疼痛，卻在隔日心臟驟停逝世。 圖/ingimage
一名中國大陸26歲女子晚餐吃完火鍋後喉嚨疼痛，卻在隔日心臟驟停逝世。 圖/ingimage

中國大陸一名26歲女子晚餐吃完火鍋後喉嚨疼痛，以為是是火鍋太辣導致而沒有多留意，卻在隔日心臟驟停逝世，原因是「急性會厭炎」，導致呼吸困難，最終猝死身亡。

《都市快報》報導，女子在晚上加班後趕到火鍋店為好友慶生，結束聚餐回到家後發現喉嚨有點疼痛，當時並未多加理會，隔天清晨發現嗓子更痛，甚至呼吸有點不順，吃了消炎藥後就去上班，沒想到情況突然嚴重，出現畏寒、吸不到空氣的症狀，她馬上請假去醫院，到了醫院後，女子突然大口大口呼吸，倒地不起，心跳驟停、呼吸停止，從就診到搶救短短10分鐘，就宣告了搶救失敗。

醫生檢查時發現女子的「會厭」充血腫脹堵塞聲門，判斷奪命兇手是「急性會厭炎」。會厭是位於聲帶氣管上方，若細菌、病毒感染，外傷、咽喉局部刺激，急性過敏等都可能會引起會厭發炎，杭州師範大學附屬醫院耳鼻咽喉科周國文副主任醫師表示，急性會厭炎會引發會厭高度水腫，若沒有及時處理，將可能短時間就讓人窒息，曾有21歲的年輕男子熬夜打電動，免疫力下降而致突發的急性會厭炎發作，會厭腫大如球狀，最終切開氣管才救回一命。

周國文提到，急性會厭炎雖可怕，但只要及時就醫，按照相關激素治療，就能在短時間內改善水腫，再配合抗生素來控制發炎狀況。他也提醒，很多人喜歡吃高溫、辛辣的食物後，再馬上喝下冰飲，但燙食可能不小心燙傷黏膜引起水腫，一冷一熱交替會使血管迅速收縮和擴張，進而造成炎症和水腫，因此須多加注意。

火鍋 醫師

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