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偷窺女鄰居洗澡！男子回家墜樓亡 家屬怒告女子索賠 法官這麼判惹議

香港01／ 撰文：布萊恩
一名女子洗澡時發現隔壁鄰居偷窺，於是與男友到鄰居家對質，惟對方拒絕開門，遂報警處理，詎料警方採取進一步行動前，鄰居就跳樓輕生。 示意圖非當事人。圖／擷自：ingimage
一名女子洗澡時發現隔壁鄰居偷窺，於是與男友到鄰居家對質，惟對方拒絕開門，遂報警處理，詎料警方採取進一步行動前，鄰居就跳樓輕生。 示意圖非當事人。圖／擷自：ingimage

大陸近日熱傳一宗爭議索賠案，一名女子洗澡時發現隔壁鄰居偷窺，於是與男友到鄰居家對質，惟對方拒絕開門，遂報警處理，詎料警方採取進一步行動前，鄰居就跳樓輕生。鄰居家屬認為是屋主及情侶逼迫導致事件，將3人告上法庭，要求賠償88.9萬人民幣（約386萬台幣），而法院審議後的判決亦引起關注。

翻查資料，該事件於2019年發生，至近日有人「翻炒」，再掀熱議。

綜合大陸媒體報道，事發2019年，情侶陳男與熊女為了方便工作及生活，合租了淅江溫州某小區房子，其餘租客包括住在隔壁的李男，而屋主把廁所分成2個讓該2戶人使用，只用隔板分隔，頂端預留了部份空間換氣。

到7月某天，熊女洗澡時突然感到有人從上方通風換氣口偷窺，抬頭發現人影正匆匆逃走。熊女受驚趕緊呼喚陳男，陳男則看到住在隔壁房間的李男正鬼祟緊張地從另一個廁所跑回自己房間，並急急鎖門。

2人於是到李男房門前要求對質，但李男堅持不開門，2人遂聯絡屋主取鎖匙開門，惟李男早已換掉門鎖。無奈下，他們報警處理，沒想到警方到場還未採取行動，李男便從18樓墮下身亡。

李男家屬得知死訊悲痛欲絕，認為是情侶及屋主逼死李男，將3人告上法庭，要求賠償88.9萬人民幣（約386萬台幣）。法院審理後認為，情侶報警行為是為了解決糾紛，做法正當無錯，而屋主有義務處理糾紛，與李男跳樓不構成關係，故裁定情侶及房東無責。李男家屬不服上訴，二審法院認為一審判決無誤，駁回上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

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