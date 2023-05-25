偷拍？獨居港男家中尋獲「針孔鏡頭」疑遭阿爸監視 網友爆真相是…

獨居的家中發現細小鏡頭，誰都會認為自己被偷拍監控吧？一位港男日前在網上貼文，指自己搬家獨立已一段時間，惟有時候生活作息與父親發來的訊息內容實在太吻合，起疑下在櫃中發現1個極細小鏡頭，懷疑父親偷偷在其家安裝「針孔鏡頭」，監視他的一舉一動，貼文表示雖然鏡頭沒有插電，但如果可以運作，恐自己「完全沒有私隱」。有眼利網友看出真相，拆解鏡頭「真身」，貼文者始發現是自己「擺烏龍」。

原PO近日在「連登討論區」貼文表示，自己獨立自住已經9個月，最近發現看手機時，父親會就剛巧在家族的WhatsApp群組發出訊息，加上小時候家中裝過鏡頭，而且父親亦會在相機防潮箱安裝鏡頭，認為「因為發訊息時間太吻合，讓我忍不住懷疑屋內有裝針孔鏡頭」。

其後原PO在家中飾品櫃中找到1個無插電的鏡頭，記得父親曾上門收拾過飾品櫃，他不清楚鏡頭能否在運作，「如果有拍到影像的話，我真的沒有隱私隱…」，又透露父親從小到大都對子女控制慾比較強，煩惱應否在家族群組中直接質問。

貼文隨即引起討論，有網友認為原PO父親不尊重他，「你能容忍？如果是我早就爆發了，馬上換屋鎖不讓他進門」，亦有人提議「如果他還沒發現，你可以試著問問看」。

惟有網民詢問樓主父親是否有航拍機，再對比兩者鏡頭，大家才如夢初醒，相信櫃中找到的鏡頭只是航拍機的零件，獨立出來就完全沒有拍攝功能，樓主亦表示，飾品櫃曾擺放一家人的模型車和航拍機等，相信自己怪錯父親，「唉，我呢個不孝子。遲吓父親節請返佢飲茶」，其反應引來其他人「圍剿」。

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文章授權轉載自《香港01》