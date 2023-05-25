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小倆口凍未條！她搭地鐵「1動作」抖不停男友狂遮羞 影片瘋傳網看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子依偎在男友的肩膀，而右手則是伸向對方的胯下，不斷上下起伏抖動，影片在網路瘋傳。 圖／翻攝自微博
一名女子依偎在男友的肩膀，而右手則是伸向對方的胯下，不斷上下起伏抖動，影片在網路瘋傳。 圖／翻攝自微博

隨著現代社會風氣開放，許多情侶經常在公共場所上演親密舉動。近日就有乘客撞見害羞的一幕，大陸上海某地鐵車廂內，一名女子疑似在座位上幫男友「打手槍」，過程被對面乘客拍了下來，影片也在網路瘋傳，掀起網友熱議。

這起事件疑似發生在上海地鐵車廂內，從畫面中可見，一名白衣女子依偎在男友的肩膀，而右手則是伸向對方的胯下，不斷上下起伏抖動，儘管男子以兩個包包遮掩，無法看見女子的確切動作，但包包卻是不停地隨之晃動。

而除了女子閉眼靠在男友肩上，男子也一臉舒服地摟著女友，過程全被坐在對面的乘客拍下PO網，多數網友都認為他們就是在「打手槍」。

影片隨即在微博瘋傳，引發大批網友熱烈討論，「飢渴難耐」、「搞什麼的幹活」、「這個很刺激的」、「我說呢，地鐵哪裡有這麼顛簸的呀」、「公共場所，敢這樣做就不要怕人家拍」。

對此，上海地鐵官方發布了一份聲明，強烈譴責這對情侶的不雅行為，認為這種行為不符合地鐵文明出行的標準，並呼籲乘客遵守公共秩序和文明禮儀。

情侶 女友 上海 車廂 微博

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