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日本BANDAI首間香港扭蛋專門店 逾200部扭蛋機最貴$200/隻

香港01／ 撰文：邵蔚昀

全港首家日本BANDAI扭蛋專門店5月24日正式開幕，店內擺放逾200部扭蛋機。《開罐Opener》記者就直擊開幕當日現場盛況，除了有齊最新最潮的人氣動漫角色、可愛卡通精品之外，有一款扭蛋竟然價值800元台幣？！到底是甚麼呢一起來看看吧！

不知大家去日本旅行時會不會看到扭蛋機就蠢蠢欲動，變身「扭蛋星人」忍不住課金的衝動呢？日本BANDAI扭蛋專門店Gashapon即日起正式於旺角T.O.P.商場4樓登場，專門店設有超過200部扭蛋機，扭蛋迷即使不去日本旅行也能滿足！

《開罐Opener》記者直擊開幕當日現場，Gashapon店內空間不大，有一排扭蛋機則擺放在店門前方。除了SANRIO、《多啦Ａ夢》和迪士尼公主這些經典系列之外，亦有齊《高達》、《SPY X FAMILY間諜家家酒》、《鏈鋸人》、《鬼滅之刃》及《東京復仇者》等人氣動漫扭蛋。店內亦有不少《角落生物》、動物系列、迷你模型和戒指等的可愛派扭蛋。當中也有大量90後最愛的兒時動漫扭蛋，如《百變小櫻》、《光之美少女》和《小魔女DoReMi》等，瞬間喚醒童年回憶。

到了下班時間，店內湧滿聞訊而來的粉絲們，扭蛋人潮甚至排到門外。日本可愛貓貓Mofusand鑰匙扣、《高達》的半身模型和《百變小櫻》掛飾等數部扭蛋機很快已經被一掃而空。有扭蛋迷就講到自己覺得店內的趣味戒指扭蛋小區最為吸引，不論是當擺設還是戴上手都非常吸引。不過也有聲音認為，Gashapon店內的扭蛋並沒有比外面便宜，款式也「未算最Update」，期望日後能看到更多最新上架的款式。

店舖採用八達通收費，選擇扭蛋機並按下附款按鈕，便可以付款扭蛋。扭蛋收費不一，價錢為80元至800元台幣不等。80元的扭蛋有可愛的小鳥電線保護器，而價值800元的則是超像真的180mm守宮壁虎可動模型。扭蛋迷經常會煩惱扭蛋殼應該如何處置，Gashapon店內後方就設置了一部回收桶。大家可以將不需要的蛋殼放進去，不怕會佔位置又環保！

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文章授權轉載自《香港01》

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