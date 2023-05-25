每天在公司「蹲廁所3～6小時」被炒 法院認超出生理需求：解僱合理

中國大陸一名王姓員工上班期間，從2015年7月至2015年9月22日，每日在廁所停留長達3~6小時，公司在徵得工會書面同意下，依照《員工就業相關規範》，決定與王姓員工解除勞動關係，王姓員工不服向法院提起訴訟，要求繼續履行勞動合約，經過纏訟多年，最終最高法院判決「王姓員工每日廁所停留時間超出合理生理需求範圍」，公司解僱理由合理合法，全案定讞。

根據陸媒《中國新聞周刊》、《澎湃新聞》報導，大陸一名王姓員工上班期間，每日在廁所停留約3~6小時，公司在經過工會書面同意下，決定與該員工解除勞動關係。王姓員工解釋，自己於2014年12月因肛腸疾病在醫院進行手術，傷口癒合後仍一直存在疼痛感。2015年7月開始，該員工每天在廁所停留約3~6小時，直到該年9月23日，公司在徵得公司工會書面同意下，決定與王姓員工解除勞動關係。

公司統計，王男每日平均如廁2～3次，最短待47分鐘，最長待到3個小時，平均每日上班時間內，有3~6小時都在上廁所，公司依據《員工手冊》「未經允許因私離開崗位，一個月累計15次予以退職」的規定，與王男解除勞僱關係。王姓員工不服，要求公司繼續履行勞動契約，恢復職務，並以不當解僱提起仲裁，仲裁委員會經過審理後認為公司違法解僱，但公司向法院提起訴訟，一審改判公司勝訴，王姓員工不服於二審再提上訴，最終最高法院再審維持原判，認為王姓員工每日廁所停留時間「超出合理生理需求範圍」，判決公司勝訴確定，解僱理由合理合法，全案定讞。