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無知真可怕！3月大嬰兒被輪流「又摸又吻」慘發高燒40°C
無知真可怕！大陸浙江嘉興1名人妻近日帶同3個月大寶寶回娘家，詎料一家人見到寶寶即又親吻又摸，人妻出言提醒，老人長輩們卻不以為意，直指「孩子都是親過來的，這沒什麼」。最終當日下午寶寶就發燒至近40°C高溫，求醫發現是病毒感染，且反覆發燒。醫生提醒，不要讓大人過多接近寶寶的嘴和手，因比較容易感染病毒。
事件引來網民熱議，斥責這些老人長輩無知，「唉，心疼小寶寶」、「老人無知的很多！說他們幾句還被懟不尊重老人」、「服了這些自己不懂還不聽的老人」。
綜合大陸媒體報導，大陸浙江嘉興曹女士近日帶3個半月大的寶寶回娘家，一家人見到寶寶隨即又親吻又摸，連綿不絕。曹女士看到後出言提醒，老人長輩們也信誓旦旦答應，沒想到轉頭已拋在腦後，繼續親吻寶寶，令曹女士無奈感嘆，「老人比較倔，就覺得孩子都是親過來的，這沒什麼」。
然而最擔心的結果還是出現了，當天下午，寶寶就突然發燒到39.7°C，緊急求醫被診斷為病毒感染，且反覆發燒，苦不堪言。曹女士估計，寶寶可能是被大人身上病菌傳染了，而醫生指出，現在是病毒高發期，建議不要讓大人過多接近寶寶的嘴和手，因比較容易感染病毒。
事件引來網民關注，直斥無知隨時累及小孩，「唉，心疼小寶寶」、「老人無知的很多！說他們幾句還被懟不尊重老人」、「服了這些自己不懂還不聽的老人」、「小孩的抵抗力低，不能這樣」、「不注意個人衛生的老人太可怕」。也有網民分享類似經歷訴苦，「我表姐生完孩子就拒絕大家親她孩子，還被她婆家說她不懂事」、「關鍵即使出了問題一些人也會說：哎呀，現在的孩子真是嬌貴，我們以前怎樣怎樣……」。
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文章授權轉載自《香港01》
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