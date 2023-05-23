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天價理髮！17歲男剪髮被收1.1萬母氣炸報警 理髮店這麼說…

香港01／ 記者布萊恩／報導
17歲少年小劉（化名），近日自行到理髮店剪髮，剪了一般男性短髮清爽造型，沒想到結賬時看到賬單收費直接「懵」了──竟然要價2，500人民幣。圖／ingimage
17歲少年小劉（化名），近日自行到理髮店剪髮，剪了一般男性短髮清爽造型，沒想到結賬時看到賬單收費直接「懵」了──竟然要價2，500人民幣。圖／ingimage

這樣剪髮也太貴了吧？中國大陸四川成都1名17歲少年近日到理髮店剪髮，剪了個平常清爽造型，看到帳單當場「懵」了──店方竟然索價2500元人民幣（約1萬1千元台幣）。少年母親得悉事件「氣炸」，報警求助，理髮店則強調已提前告知少年價格，最終店家願意退還500人民幣（約2200元台幣）。

事件引來網友熱議，看到少年花2500元人民幣剪髮「成品」後批評「整得這什麼髮型？！也好意思收2500元？250都覺得貴」。也有網友認為當局應加強監管理髮店，防止濫收費用。

綜合大陸傳媒報導，四川成都17歲少年小劉（化名），近日自行到理髮店剪髮，剪了一般男性短髮清爽造型，沒想到結帳時看到賬單收費直接「懵」了──竟然索價2,500人民幣，「結賬是2500元（人民幣），有點懵，因為我不知道那麼貴」。

小劉母親得悉事件相當憤怒，報警求助。她向傳媒表示，小劉今年只有17歲，還未成年，理髮店應該提前告知剪髮價格。不過理髮店經理回應，小劉來剪髮時，店方推薦了一個套餐，並已提前告知小劉價格。

對此，小劉承認店家提前溝通過「洗燙染套餐」價格是1680人民幣（約7300元台幣），不料最終竟會消費到2500人民幣，超出了自己預期，「他（理髮店）說是燙頭髮是1600多元（人民幣），染頭髮490多元（人民幣），還有剪頭髮是200多元（人民幣）。他應該提前告訴我價格」。最終雙方調解後，理髮店向小劉退還500人民幣。

「天價」剪髮事件引來熱議，不少網友看到少年花2500人民幣剪髮「成品」後批評，「這個理髮店估計開不長了，25塊錢都不值！」、「整得這什麼髮型？！也好意思收2500？250都覺得貴」、「敗家呀」、「貧窮限制了我的想像力」。也有網民認為當局應加強監管理髮店，防止濫收費用，「這就是惡意行銷」、「這種店，當地政府監管部門就該狠狠罰」、「何時才能管理一下理髮店虛高的價格」。

延伸閱讀：

一家三口理髮被收$4000　見成品疑被劏告上仲裁庭　髮型師咁解釋

慘！少女持造型照剪短髮　髮型師話簡單　成品震驚網民：毫無關聯

文章授權轉載自《香港01》

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