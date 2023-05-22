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懸崖活春宮瘋傳！男女崖邊滑石露出玩命激戰 網：天地人合一

香港01／ 撰文：布萊恩
網路群組近日廣傳1張男女於懸崖「愛愛」相片。網路圖片
網路群組近日廣傳1張男女於懸崖「愛愛」相片。網路圖片

「活春宮」也要向高難度挑戰？網路群組近日廣傳1張懸崖相片，見到一對男女於陡峭山崖邊滑石上「愛愛」，稍有不慎隨時會掉到深淵相當驚險。相片引來網民熱議，有人笑言「上天為被大地為床，回歸大白然」、「土地問題」、「呢啲叫天地人合一」，但亦有人質疑是「P圖」。

翻查資料，該張相片原來並非「P圖」，早於2016年曾一度瘋傳，而拍攝地點亦非香港，而是薩爾瓦多潘奇馬爾科（Panchimalco）山區，當時該對男女在崖邊滑石上做出性交動作，被路過的登山客拍下。

多個群組近日瘋傳的這張照片，見到1男1女正在懸崖陡峭滑石上「愛愛」，其中女方下半身赤裸背靠在石上，只穿上疑似白襪，男方則跪在女子雙腿之間，似未知「激戰」過程被旁人拍下。而從相片看到，男女身處的滑石相當斜，用力稍有不慎隨時會掉下山崖，驚險非常。

網友看過相片議論紛紛，笑言「善良的男孩拯救掉下懸崖的女人」、「上天為被大地為床，回歸大白然」、「天蓋地」、「土地問題」、「正所謂力從地起」、「天地人合一」、「如果我遇到，會關鍵時刻大聲和他們打招呼」。不過也有人認為相中地點過於凶險，質疑是「P圖」，「P圖啦，根本都違背地心吸力」。

翻查資料，該張相其實是「百分百」真實，曾於2016年一度廣傳，拍攝地點則據報是薩爾瓦多潘奇馬爾科（Panchimalco）山區，由路過的登山「操刀」拍攝，但未有交代相中男女後續如何。

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文章授權轉載自《香港01》

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