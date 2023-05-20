密集恐懼症發作！貨車車身滿布似彈孔黑點 網友震驚：剛從伊拉克回來？

這輛貨車到底經歷過什麼事？近日網上流傳一張照片，一輛於馬路行駛的貨車，白色車身滿布一點點黑色油漆漬，惹來網友猜測原因，「這個人是去打war games（野戰）？」、「中完漆彈」，甚至有網友誇張聯想到是子彈孔，「去烏克蘭運彈藥？」、「伊拉克都沒這麼多彈孔，應該是從烏克蘭回來」。

facebook專頁「HongKong CarCam」早前發布一張照片，並於帖文寫道「駕車去伊拉克？」。從照片可見，一輛於香港馬路行駛的白色貨車車身滿布黑色油漆漬，部份更有油漆流下來的痕迹。

奇特的車身讓網友議論紛紛，有人指出「子彈貨車」、「哇，真的戰績標榜」、「像去完蘇丹來」、「看完後密集恐懼症發作」。

有網民笑言，「流動貓抓板」、「有煎炸，封密會淋晒」、「一定係送燒肉的，要keep住個皮脆」。有網友猜測，「可能運人蛇集團，打洞要來透氣」、「根本不知道車主昨晚經歷什麼恐怖的事情」。

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文章授權轉載自《香港01》