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私人床位！港男巴士行李平台狂睡照瘋傳 網友嘆：香港人真的累了！

香港01／ 撰文：朱利安
1名男子日前被發現在巴士上，竟將輪椅停放區後方的小平台位置當作「私人床位」呼呼大睡。（facebook圖片）
1名男子日前被發現在巴士上，竟將輪椅停放區後方的小平台位置當作「私人床位」呼呼大睡。（facebook圖片）

香港巴士不設臥鋪，假如累得極想休息，但又沒有座位該怎麼辦？近日社交網上瘋傳照片，顯示1名男子竟將輪椅停放區（又稱「輪椅泊位」）後方，用作擺放小型行李的平台當作「私人床位」，橫臥在上呼呼大睡，車上乘客如常站在旁邊。罕見的畫面引來大批網友熱議，紛紛笑言「他已達到無我境界，世人是不會明白的」、「商務位」、「香港人真累」，也有人非常驚訝車長竟未有制止相關舉動。

有網友周五（19日）於facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文並附上照片，路線屏幕顯示是正在行駛的26號九巴，1名男子竟躺在前車門與輪椅停放區之間平台上睡覺，當時另有2名乘客於車廂內站立。由於該平時只允許乘客擺放細小行李，空間不足以讓人躺臥，但男子「能屈能伸」，雙腳屈曲、蜷起身子瑟縮橫臥在小平台上，頭下更放了物件當作枕頭，看來睡得相當舒適。

樓主在文中直言「累了就要睡…」，罕有的景象引來不少網友討論，部分人驚訝巴士車長竟然沒有立即阻止，又估計相關男子或許身體不適，車長才容許他短暫臥躺，「巴士小型行李的平台睡個人，竟然巴士乘客沒人出聲」、「希望司機出聲」、「司機無語？」、「司機不說話真是奇蹟」、「居然沒有人理會他，真的發生了」。

另外也有網友表示尚能理解男子的行為，留言稱「眼前休息最重要？」、「如果有妨礙別人的地方…可以拒絕他睡覺」、「可能真的太累了」、「香港人真的好慘，真的累了！」。不過，不少網友則認為在該空間睡覺有危險性，「那個位置好像有告示，不可以放太重的東西」、「這樣開車是危險駕駛啊！」、「如果出交通意外（車長）要背罰則」。

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文章授權轉載自《香港01》

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