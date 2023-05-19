十年前花14萬買金條寄存專櫃 她想取貨卻因「老闆換人」被拒

中國大陸一名女子10多年前在溫州銀泰百貨世貿店「中國黃金」專櫃購買100克金條，共花費人民幣3萬3350元（約新台幣14萬元），今年四月底她到專櫃提貨，卻被告知「老闆換了取不了」，要求她找百貨商場處理。經協商，專櫃原老闆願意支付當時購買金額，而百貨方則會以百貨卡的方式補齊黃金溢價。

根據《溫州都市報》報導指出，大陸顏姓女子10多年前在溫州銀泰百貨世貿店「中國黃金」專櫃消費，她先購買一條人民幣3000到4000的金手鍊，後來又購買100克金條，共花費人民幣3萬3350元（約新台幣14萬元），並將100克金條寄放專櫃，等她需要時再提取。

當時專櫃人員聲稱「憑本人身分證並支付手續費就可取」。根據顏女提供的《中國黃金投資金條交易憑證》顯示，備註欄也註明「款已付清，貨寄存在本專櫃，取貨時憑身份證取」。

顏女在今年4月28日至中國黃金打算提取金條，作為孩子結婚使用，想不到專櫃人員卻告知她「專櫃老闆換人了，現在沒有這項業務，不能提取金條，只能找百貨商場服務台解決」。

顏女表示，銀泰世貿店服務台工作人員聯繫上原老闆，但對方先說顏女的金條已提取，後來又聲稱沒有找到購買金條的交易憑證底單，不讓她提取金條，只能按照當時購買價退款。

對此，顏女表示，按照目前市值，她所購買的100克金條已經升值到人民幣4萬5213元（約新台幣19萬元），因此拒絕接受退款。最終經過協商，決議由原老闆退款當時的購買價格，溢價部分則由百貨商場以「百貨儲值卡」補償。但顏女仍難以接受，目前雙方尚在協商中。