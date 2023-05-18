情侶合資買樓10年升值四倍 雙方分手后女方想獨吞男方不服法院這麼判

大陸情侶合資所購單位10年升值4倍，分手時因而鬧出金錢糾紛。（示意圖／Ingimage）

綜合大陸報導，「小紅」和「小帥」（皆為化名）由朋友介紹相識，其後發展成情侶並同居，兩人約會1年後看中一個單位，打算合資購買，該單位當時價值144萬元人民幣（約156萬港元），男方支付了70萬人民幣（約78萬港元），而扣除訂金後，餘下的60萬人民幣（約68萬港元）由小紅出資，這樣等如各出約一半資金。

可是辦理買樓手續時，發現小帥不具備買樓資條件，而小紅又想單位要寫有自己的名字才放心，所以單位就名正言順歸在小紅名下。不過，同居10年後兩人分手，而單位隨著市場增長，已升值至530萬人民幣（約594萬港元）巨額。

法院最後裁定單位為雙方所有，因而判男方可按比例分產。l（示意圖／Ingimage）

小紅把單位賣掉后，卻只分小帥當年的出資，即是只肯還70萬人民幣給他。小紅認為與小帥之間只是同居關係，房子是自己一手包辦購買，亦登記在自己一人名下，是屬於她的私有個人財產，至於小帥所出的70萬人民幣是對自己的饋贈，只是她大方才會把70萬人民幣還給小帥。小帥不滿女方安排，向法院要求以現時的價值按比例取回自己應有一份。

法院審理后，裁定涉案單位是小紅與小帥共有財產，法院按照雙方出資比例分配，判小紅須將出售涉案單位所獲得的530萬人民幣按比例支付給小帥，即258萬人民幣（約289萬港幣）。

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文章授權轉載自《香港01》