快訊

康建生技李鴻淵殘忍行刑式槍擊釀四死 法院今判處死刑

國巨董座陳泰銘接掌富鼎董事長 鴻海、國巨資源大挹注

性感泳衣女危坐酒店天台欄外 雙腳懸空極驚險片瘋傳 網友：真的很瘋狂

香港01／ 撰文：布萊恩
本港網絡廣傳1段影片，見到1名女子穿着黑色高叉開胸露腰泳衣，玩命色坐在一棟大廈天台圍欄外邊緣，畫面相當「牙煙」。（影片截圖）
本港網絡廣傳1段影片，見到1名女子穿着黑色高叉開胸露腰泳衣，玩命色坐在一棟大廈天台圍欄外邊緣，畫面相當「牙煙」。（影片截圖）

為了「打卡」拍片影像，可以去到幾盡？香港網絡廣傳１段影片，見到1名女子穿着黑色高叉開胸露腰泳衣，玩命色坐在一棟大廈天台圍欄外邊緣，雙腳懸空「搔首弄姿」，在18秒內不斷轉換姿勢拍攝，更瘋狂的是她不時往下望並伸出雙腳，畫面相當「好危險呀」。

影片引來網友熱議，紛紛斥責性感女子的行為十分危險，「腦子裏的幾根筋黏在一起」、「真的很瘋狂」，「陣間爬返入去跣腳，悲劇弄假成真就真係害人害己！」、「為咗影張相、真係唔值得」、「珍惜生命呀」。也有網民認出，女子拍攝地點相信是位於港島區天后的某酒店天台，《香港01》已就事件向相關酒店查詢。

網上流傳影片長18秒，見到當時天色漸昏暗，該名女子穿上一件頭開胸露腰泳衣，翻過圍欄坐在大廈天台邊緣。畫面中大廈天台邊緣位置目測約1.5呎，女子坐下來時，大腿已突出，一雙小腿懸空，而她則在鏡頭前「搔首弄姿」，不時轉換姿勢，其間拍攝者把鏡頭從天台對準地下大街，可見樓層相當高，場面非常驚險。

影片引來網民熱議，有網民憑現場環境認出地點是位於港島區天后的某酒店，直言看到影片嚇得「腳軟了」、「佩服……要坐出去膽細啲都搞唔掂」。有大批網民直斥女子行為如玩命，「黐線」、「好癲」、「為咗影張相 真係唔值得」、「俾對面睇到以為跳樓，如果報警就搞到好多人啦！陣間弄假成真，真係害人害己！」、「至怕呃唔到like 無埋條命，何必呢！」、「爬返入去時跣腳就大件事」。

另有網民表示，該段影片非近日拍攝，且過去已曾在網上流傳，「N年前嘅片囉喎！又攞翻出嚟翻抄」、「成日都無限回帶嘅？」。

延伸閱讀：

Uber車cam偷拍短裙女露底走光　影片網上瘋傳　影埋司機容貌曝光

短裙女地盤派外賣影片瘋傳！疑露底走光工友呼尷尬　網民轟偷拍

文章授權轉載自《香港01》

酒店 香港 日本 面相

相關新聞

性感泳衣女危坐酒店天台欄外 雙腳懸空極驚險片瘋傳 網友：真的很瘋狂

為了「打卡」拍片影像，可以去到幾盡？香港網絡廣傳１段影片，見到1名女子穿着黑色高叉開胸露腰泳衣，玩命色坐在一棟大廈天台圍欄外邊緣，雙腳懸空「搔首弄姿」，在18秒內不斷轉換姿勢拍攝，更瘋狂的是她不時往下望並伸出雙腳，畫面相當「好危險呀」。

港女「真空暴露」乘港鐵影片瘋傳！疑沒穿內衣幾走光 網友狠批偷拍

偷拍行為認真缺德！本港網絡瘋傳1段影片，有乘客乘搭港鐵時，見到1名女子「真空」穿着露出部份胸部，打扮相當性感，於是拍下並上載上網分享。網友看過影片大呼誇張，但不少人力撐每個人也有穿着自由，只要不影響別人便沒有問題，反指摘偷拍行為極缺德，直斥：「偷拍的人先犯法！」

港網戀詐騙家族15人 誆155人逾268萬美元 租豪宅當基地

香港警方破獲一個家庭式營運的「網上情緣」詐騙集團，總共拘捕10男5女，當中包括1名集團男主腦及其母親、兄長等11名骨幹成...

驚！廚房突現35粒「怪圈圈」 網認出是這種蟲卵：快處理掉啦

蟲卵之可怕在於不知其品種，有網友日前發文，稱在家中發現數十顆膠珠似的「圈圈」，連串並排出現，不知是何物。有眼尖網友就認為這是一種蛾卵，也有人建議原po處理掉。

醫師太忙忘了！病人被關進「核磁共振艙」 竟遭上鎖3小時

中國大陸一名女子上月22日到醫院做健康檢查時，被送進去「核磁共振艙」做進一步詳細檢查，結果沒想到醫生太忙，竟將患者「丟包」在核磁共振艙內，讓女子一人在艙內長達3個小時。丈夫遲遲找不到人，找到醫師開艙之後，女子才得已「重見天日」。

溫柔甜美「挖呀挖老師」是誰？抖音魔性幼教老師爆紅「修圖、真實年齡」飆出7千筆聲量

中國短影音平台「抖音」近年來相當盛行，帶動各種簡短又洗腦的影片風潮。雖然平台上充斥許多不適合孩童效仿的內容，因而被網友嘲諷「抖音一響，父母白養」，不過仍有許多創作者藉由這些短影音作品一夕爆紅，近日網路討論度最熱烈的「挖呀挖老師」就是其中之一，火紅程度讓她在2週內就創造7,000多筆聲量！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦