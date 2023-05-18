性感泳衣女危坐酒店天台欄外 雙腳懸空極驚險片瘋傳 網友：真的很瘋狂

為了「打卡」拍片影像，可以去到幾盡？香港網絡廣傳１段影片，見到1名女子穿着黑色高叉開胸露腰泳衣，玩命色坐在一棟大廈天台圍欄外邊緣，雙腳懸空「搔首弄姿」，在18秒內不斷轉換姿勢拍攝，更瘋狂的是她不時往下望並伸出雙腳，畫面相當「好危險呀」。

影片引來網友熱議，紛紛斥責性感女子的行為十分危險，「腦子裏的幾根筋黏在一起」、「真的很瘋狂」，「陣間爬返入去跣腳，悲劇弄假成真就真係害人害己！」、「為咗影張相、真係唔值得」、「珍惜生命呀」。也有網民認出，女子拍攝地點相信是位於港島區天后的某酒店天台，《香港01》已就事件向相關酒店查詢。

網上流傳影片長18秒，見到當時天色漸昏暗，該名女子穿上一件頭開胸露腰泳衣，翻過圍欄坐在大廈天台邊緣。畫面中大廈天台邊緣位置目測約1.5呎，女子坐下來時，大腿已突出，一雙小腿懸空，而她則在鏡頭前「搔首弄姿」，不時轉換姿勢，其間拍攝者把鏡頭從天台對準地下大街，可見樓層相當高，場面非常驚險。

影片引來網民熱議，有網民憑現場環境認出地點是位於港島區天后的某酒店，直言看到影片嚇得「腳軟了」、「佩服……要坐出去膽細啲都搞唔掂」。有大批網民直斥女子行為如玩命，「黐線」、「好癲」、「為咗影張相 真係唔值得」、「俾對面睇到以為跳樓，如果報警就搞到好多人啦！陣間弄假成真，真係害人害己！」、「至怕呃唔到like 無埋條命，何必呢！」、「爬返入去時跣腳就大件事」。

另有網民表示，該段影片非近日拍攝，且過去已曾在網上流傳，「N年前嘅片囉喎！又攞翻出嚟翻抄」、「成日都無限回帶嘅？」。

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文章授權轉載自《香港01》