驚！廚房突現35粒「怪圈圈」 網認出是這種蟲卵：快處理掉啦

蟲卵之可怕在於不知其品種，有網友日前發文，稱在家中發現數十顆膠珠似的「圈圈」，連串並排出現，不知是何物。有眼尖網友就認為這是一種蛾卵，也有人建議原po處理掉。

該名網友在臉書社團「香港滅蟲關注組」發文，稱於廚房發現35粒奇怪圓圈，於是問網友「有沒有人知道這堆圈圈是什麼？」。從他上傳的圖片可見，「圈圈」呈淡紅色，中心有黑點，彼此之間緊密聯合。

貼文引來網友熱議，不少人表示恐怖，「第一眼已經起雞皮」、「密集恐懼症」。也有人表示「快點處理掉啦」。有眼尖網友認出這是一種蛾卵，「蛾卵嚟」、「蛾卵喔，我家也有」。

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文章授權轉載自《香港01》