電影院活春宮瘋傳！別人看電影情侶最後排「激烈抖動」全被拍下
男歡女愛也要看地點吧！大陸近日瘋傳深圳電影院「活春宮」影片，一對男女在放映廳內公然發生性行為，當時廳內正在播放電影，而前排亦有少量觀眾，當中包括兒童。
雖無從知曉觀眾是否受到該對男女的動靜及聲音影響，不過影片曝光還是帶給網友不少衝擊，有人就批評「這對情侶也太囂張了吧」、「這對小情侶應該為自己的行為感到羞恥」。
綜合大陸媒體報導，相關影片應為戲院放映廳中閉路電視畫面，疑被人取得後上傳到網上。影片顯示時間為本月2日下午3點多，事發地點為深圳某影城，應是合家歡普通電影放映廳，而據報現場雖然沒有坐滿，前排仍有不少男女老少在廳內看電影。
從網上流傳影片可見，這對男女坐在戲院最後一排進行性行為，兩人還多次變換姿態。影片中，女子先坐到男方腿上，上身則靠在前方座位椅背，男子激烈擺動。之後女子坐到男子左側座位與其熱吻，後來男子更激動地面向女子跪在地上，低頭調整她的坐姿，再度纏綿。
兩人不知道性交過程已經被人發現，事後還像沒事發生一般，一前一後離開戲院，卻被同場觀眾拍下背影。
由於片段似乎是電影院的閉路電視畫面，有網民就出聲譴責外洩影片的人，「我也在電影院看過這種場景，但我不會去泄露出來，這是很低級的行為」、「這種事情本來就是很隱私的，為什麽還要泄露出來呢？」。不過，大部分網友看完影片後還是覺得該對男女行為不檢，紛紛留言批評，「世風日下」、「沒有公德心」、「還是不要在公共場所作愛比較好吧」、「本來就是他們不對」。
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文章授權轉載自《香港01》
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